Ein richtig arroganter NPC in Baldur’s Gate 3 ist eigentlich ein echter Held

In der Welt von Baldur’s Gate 3 gibt es vieles, das auf den ersten Blick anders erscheint als es eigentlich ist. Dazu zählen nicht nur Charaktere, sondern auch Gegenstände, Orte und weitere versteckte Geheimnisse. Eine dieser Fassaden wurde von vielen Spielern nicht nur ignoriert, sondern gar nicht erst entdeckt: Die wahre Form eines Gegners in Baldur’s Gate 3 seht ihr nur, wenn ihr ihn bekämpft – Und viele von euch haben sie wahrscheinlich verpasst

Eine weitere Schlussfolgerung daraus ist, dass einem auf diese Art und Weise recht viel Story-Inhalt verloren gehen kann, den wir hier jedoch nicht voll und ganz spoilern wollen. Wer das meiste aus seinem Spielverlauf und der Geschichte von wiederkehrenden Charakteren herausholen will, sollte deshalb auf jeden Fall mit Rolan sprechen, sobald man ihn das erste Mal in Akt 1 sieht.

Diese Annahme wird durch den originalen Post bestätigt, unter dem diese Unterhaltung stattfindet. Denn der zeigt, was passiert, wenn Rolan nicht dazu überredet wird, an der Seite der Flüchtlinge zu bleiben.

Ihr könnt eine ganze Story in Baldur’s Gate 3 leicht verpassen, wenn ihr euch einfach nur an den „guten“ Pfad haltet

Aus dieser Situation (und weiteren, die im Spiel verteilt auftauchen) lernt man Rolan als eher eigensinnigen und arroganten Mann kennen, der sich eher um sich selbst und seine persönliche Ausbildung in Baldur’s Gate kümmert anstatt um irgendjemand anderen. Einzig und allein Lia, Cal und er selbst scheinen ihm am wichtigsten zu sein.

