Spieler entdeckt, dass euch ein Teufel in Akt 1 von Baldur’s Gate 3 das Leben rettet, wenn ihr wirklich dumme Entscheidungen trefft

We Will Be Gods ist ein MMO, das den Basenbau eines RTS, die Kämpfe eines MOBA und das Ressourcenmanagment eines 4X-Spiels vereinen soll.

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

We Will Be Gods: Gameplay-Trailer zur Pre-Alpha des neuen MMOs auf Steam

Der Nutzer ist dabei nicht der erste, der dieses Geheimnis entdeckt hat. Viele andere kommentieren, dass sie teilweise absichtlich möglichst dumme Entscheidungen treffen, um mal zu schauen, was so passiert. Einer von ihnen hat extra dafür den Barbaren „Bad Decisions Steve“ mit einem glorreichen Schnauzbart erstellt.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Gut verfrachtet euch in einen Kerker und will euch dort hinrichten. Ihr müsst dann mit der restlichen Party eine Rettungsaktion starten oder euch selbst befreien. Tut ihr das aber nicht oder schafft ihr es nicht, taucht allerdings Korrilla auf, die Assistentin von Raphael.

So werdet ihr gerettet: Während Akt 1 kommt ihr irgendwann ins Lager der Goblins. Wenn ihr dort nicht direkt alles abschlachtet, was sich bewegt, könnt ihr mit einigen der Bewohner sprechen – darunter Priesterin Gut.

Baldur’s Gate 3 gibt euch riesige Entscheidungsfreiheit darüber, was ihr im Spiel tut und was nicht – und das allermeiste führt trotzdem irgendwie zum Ende. Ein Spieler hat sich entschieden, mal etwas so richtig dummes zu tun und dabei eine Szene entdeckt, die kaum jemand kennen dürfte.

