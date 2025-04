Ein Spieler ist in Baldur’s Gate 3 so böse, dass er erstmal seine Mama anrufen muss, um sich zu entschuldigen

Baldur’s Gate 3 lässt den Spielern unglaublich viele Freiheiten, auch mal so richtig böse Entscheidungen zu treffen. Eine Aktion hat einen Gamer jetzt so weit getrieben, dass er das Spiel beendet und seine Mama angerufen hat.

Was hat der Spieler gemacht? In einem Post auf Reddit erzählt IrritableGoblin davon, dass er vor etwa einem Jahr testen wollte, wie böse und kreativ er in Baldur’s Gate 3 sein kann. Sein Vorhaben scheiterte allerdings schon im ersten Akt – allerdings nicht wegen des Spiels.

Im Smaragd Hain trifft man auf die Anführerin Kagha, die ein kleines Mädchen names Arabella verhört. Je nach den eigenen Dialog-Entscheidungen und Würfelergebnissen überlebt Arabella oder stirbt. IrritableGoblin ließ das Mädchen sterben.

Daraufhin sprach er mit Arabellas Mutter und erzählte ihr, dass ihre Tochter noch am Leben sei. Nur, um daraufhin ihre Leiche der Mutter vor die Füße zu werfen. IrritableGoblin schreibt, er habe mit kaum einer Reaktion gerechnet. Doch der NPC reagiert mit einem lauten, Herzzerbrechenden Schrei, der den Spieler richtig schockierte.

Spiel beenden und erstmal Mama anrufen

Wie hat er reagiert? IrritableGoblin hat nach eigener Aussage nicht mit der Reaktion von Arabellas Mutter gerechnet. Er dachte, der Dialog mit ihr würde sich einfach verändern. Dass sie stattdessen direkt und richtig heftig auf ihr totes Kind reagiert, hat er so nicht kommen sehen.

Der Spieler beendete daraufhin direkt das Spiel und brach den Run ab. Tatsächlich ging ihm seine eigene Tat so nah, dass er seine eigene Mama anrief, um ihr zu sagen, dass er sie liebt.

Ein Herz für Tiere und Begleiter

Was sagen die anderen Spieler? In den Kommentaren tauschen sich die Spieler darüber aus, wie sie ihre bösen Runs gestalten. Einer schlägt direkt vor, man solle Hund Kratzer in Akt 3 seinem alten Besitzer zurückgeben und einen Trank des Sprechens mit Tieren trinken (via Reddit). Das ist richtig böse, da Kratzers alte Besitzer ihn misshandeln.

Allgemein scheinen viele ihre bösen Runs zu beenden, wenn sie bestimmte Dinge getan haben. Darunter sind das Töten von Karlach (via Reddit). Die Tiere scheinen den Spielern allgemein aufs Gemüt zu schlagen: Ein anderer Spieler hatte ebenfalls mit Tieren sprechen aktiv und tötete aus Versehen die Eulenbär-Mama in Akt 1. Die Trauer des Babys sei unerträglich gewesen und habe direkt einen Reload ausgelöst (via Reddit).

Der am meisten geupvotete Kommentar von Walter_Melon42 erklärt, dass reine Murder-Hobo-Runs gar nicht so viel Spaß machen. Also Spieldurchläufe, bei denen man einfach alles und jeden niedermetzelt.

BardBearian (via Reddit) geht konkreter darauf ein: Es ist sehr langweilig. Irgendwann lässt der Reiz des neuen nach und man läuft durch ein leeres Haingebiet, leere Schattenlande, eine leere Schmiede, ein leeres Unterreich, ein leeres Harfner-Versteck … […] Es raubt dir einfach ehrlich gesagt die besten Teile von Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 überrascht allgemein immer wieder mit noch so kleinen Details, die viele Spieler vermutlich gar nicht zu Gesicht bekommen. Das liegt mitunter daran, dass die Entwickler dahinter wohl richtig Spaß mit ihrer Arbeit hatten. So soll es bei Larian übrigens auch weiter gehen: Das Studio hinter Baldur’s Gate 3 will lieber glückliche Entwickler als das „langweilige“ DLC-Geschäft