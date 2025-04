Das Studio hinter Baldur’s Gate 3 arbeitet lieber an 2 neuen RPGs anstatt an „langweiligen“ DLCs

Mit dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 wurden die Macher des RPGs mit der Frage konfrontiert, ob sie der Nachfrage der Fans nach mehr Content nachgehen wollen. Obwohl die Antwort zunächst klar erschien, entschieden sie sich aus einem bestimmten Grund dagegen.

Was ist Larians Standpunkt zu DLCs für Baldur’s Gate 3? Nachdem die Macher von Baldur’s Gate 3 bereits angekündigt hatten, dass sie nicht an einem vierten Teil der Reihe arbeiten werden und sich anstelle des D&D-Universums lieber auf eigene Projekte konzentrieren wollen, wurde auch die letzte Hoffnung (sicherlich) vieler Fans von Larians Chef selbst im Keim erstickt: Larian wird keine DLCs für Baldur’s Gate 3 produzieren.

Im Interview mit GameSpot sagt Swen Vincke, dass Larian „nicht im DLC-Geschäft“ sei und sie es stattdessen bevorzugen, Baldur’s Gate 3 durch Patches und Updates zu aktualisieren. Er versteht den Sinn hinter der Entwicklung von DLCs. Das Studio habe sich diesbezüglich auch viele Gedanken gemacht. Die letztendliche Entscheidung dagegen war überraschend simpel, aber vollkommen authentisch, wenn man Larians Einstellung gegenüber der Spieleindustrie kennt.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Larian setzt auf glückliche Entwickler statt auf DLC-Geschäft

Woran erkannte das Studio, dass sie keine DLCs machen wollen? Das Studio war sich bewusst, dass die Entwicklung eines oder mehrerer DLCs für Baldur’s Gate 3 durchaus Sinn ergeben würde. Doch es habe sich nicht richtig angefühlt.

„Wir hatten einen riesigen Erfolg und die Leute sagten ‘DLC dies’ und ‘DLC das’, woraufhin wir sagten, wir würden DLCs machen“, erklärt Vincke (via GameSpot). „Aber dann, als wir einen Moment Zeit zum Nachdenken hatten, fragten wir uns: ‘Was machen wir eigentlich?’“

Er fügt hinzu, dass für die Entwicklung von DLCs schlichtweg nicht genug Leidenschaft innerhalb der Entwickler gefunden werden konnte, Vincke selbst bezeichnet die Entwicklung sogar als „langweilig“:

Man will glückliche Spieler und ein glückliches Unternehmen, aber man braucht auch glückliche Entwickler. Was wir jetzt machen, macht die Entwickler viel glücklicher. Swen Vincke (via GameSpot)

Woran arbeitet Larian stattdessen? Anstelle eines vierten Teils von Baldur’s Gate oder DLCs arbeitet das Studio bereits an zwei neuen RPGs. Bisher wissen wir noch nicht viel über die neuen Projekte – nur, dass der Studio-Chef so aufgeregt sei „wie ein Kind“.

Während er nicht viel verraten will, sollte die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Larian in einem neuen Genre ausprobieren könnte. Larian ist traditionell ein Fantasy-Studio, aber es ist nicht an das Setting gebunden, wie Vincke selbst äußerte: „Es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen würde. Nur so wenige Dinge, die man machen kann.“ (via PC Gamer)

Swen Vincke kritisierte bereits den Zustand der Branche und der Spieleentwicklung und das sogar öffentlich. Vielleicht ist gerade deswegen die Entscheidung gegen die Entwicklung von DLCs zum Wohle des Studios und seiner Entwickler so relevant, da die Leidenschaft für ihn an vorderster Stelle zu stehen scheint. Wer mehr über den Studio-Chef und seiner Einstellung gegenüber der Spieleindustrie herausfinden will, kann hier auf MeinMMO mehr erfahren: Baldur’s Gate 3 gilt als Lichtblick im modernen Gaming – Der Chef verurteilt jetzt, was in anderen Studios passiert