Der Entwickler eines der besten Spiele 2024 auf Steam verrät, welche Titel er selbst am liebsten zockt

Der Entwickler hinter dem Steam-Hit Balatro hat seine Top-Spiele 2024 gekürt. Platz 1 ist selbst ein beliebter Indie-Titel. Dessen Entwickler hat auf das Lob reagiert.

Wer ist der Entwickler von Balatro? Balatro ist ein waschechtes Indie-Spiel und wurde von nur einer einzigen Person geschaffen. Nämlich vom Entwickler, der sich LocalThunk nennt.

Insgesamt arbeitete er rund zweieinhalb Jahre an dem Projekt, das seit seinem Release im Februar 2024 viel Lob erhalten hat. Auf Metacritic hat das Spiel einen Score von stolzen 90 Punkten. Der ungewöhnliche Mix aus Roguelike, Deck-Building und Poker erfreut sich auch bei den Spielern großer Beliebtheit.

Sie gaben auf Steam zu 97 % positive Bewertungen ab. Auch bei den Game Awards konnte Balatro Preise abräumen. Eine echte Erfolgsgeschichte also. Da stellt sich die Frage, was der Solo-Entwickler selbst gerne spielt.

Der Indie-Entwickler liebt Indie-Spiele

Was ist das Lieblingsspiel von LocalThunk? Auf x.com hat der Entwickler nun den ironisch als „sehr prestigeträchtig“ bezeichneten Preis vergeben. Als bestes Spiel 2024 wird demnach Animal Well ausgezeichnet.

LocalThunk begründet das folgendermaßen: „Animal Well war eine fesselnde Erfahrung. Billy Basso hat ein wahres Meisterwerk geschaffen, das vor Stil und Geheimnissen nur so trieft und mir das Gefühl gibt, dass ich als Entwickler in dieser Branche ein Hochstapler bin.“

Bill Basso, der das Metroidvania Animal Well entwickelt hat, arbeitet auch allein. Er hat vom Lob des Balatro-Schöpfers gelesen und prompt auf dessen Beitrag reagiert.

Basso nennt LocalThunk in einem eigenen Post auf x.com den „nettesten und bescheidensten Entwickler des Jahres“.

Was denkt die Community darüber? Dass sich die beiden Entwickler gegenseitig loben, stößt bei den Fans beider Spiele auf Begeisterung. Die Interaktion wird auf x.com als herzerwärmend und angenehm positiv wahrgenommen:

„Ich liebe die Positivität und die sich selbst antreibende Solidarität der Indie-Entwickler. Seid cool, unterstützt euch gegenseitig, und jeder ist besser dran. Keine Zeit oder Energie für Toxizität, lasst uns einfach großartige Spiele machen und spielen“, schreibt Nathaniel Myers.

„Ich liebe die Liebe“, meint Constance.

„Animal Well ist wirklich ein Meisterwerk“, stimmt auch PeaceArcher dem Balatro-Entwickler zu.

Doch nicht nur Animal Well gehört zu den Top-Titeln von LocalThunk.

Welche Spiele findet er sonst noch gut? Weitere Titel, die dem Entwickler zufolge eine lobende Erwähnung verdient haben, sind Dungeons and Degernate Gamblers, Arco, Nova Drift, Ballionaire und Mouthwashing.

Es sind also vor allem Indie-Spiele, die den Entwickler das ganze Jahr über begleiten und begeistern. Welche davon habt ihr gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. LocalThunk war kürzlich aufgrund einer Neuigkeit in Sachen Balatro verärgert: Entwickler hinter dem Überraschungs-Hit 2024 auf Steam ist fassungslos, dass sein Spiel ab 18 sein soll – Zeigt empört auf EA und FIFA