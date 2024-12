Entwickler hinter dem Überraschungs-Hit 2024 auf Steam ist fassungslos, dass sein Spiel ab 18 sein soll – Zeigt empört auf EA und FIFA

LocalThunk, Entwickler des Game-of-the-Year-nominierten Spiels Balatro auf Steam, kontert ironisch der PEGI-Einstufung, welche ihr Spiel erst ab 18 zugänglich macht. Seine „bösen Spielkarten“ werden offensichtlich strenger bewertet als andere mögliche Kandidaten.

Wie äußerte sich der Entwickler zu der Einstufung? LocalThunk teilte seine Reaktion zu der Einstufung in einem Statement auf X:

Da PEGI uns eine Einstufung 18+ gegeben hat, weil wir böse Spielkarten haben, sollte ich vielleicht Mikrotransaktionen/Lootboxen/echtes Glücksspiel hinzufügen, damit die Freigabe wie bei EA Sports FC auf 3+ gesenkt wird. LocalThunk, Entwickler von Balatro via X

Die Doppelmoral, die LocalThunk in seinem Kommentar anspricht, ist die Tatsache, dass Spiele wie EA Sports FC trotz Mikrotransaktionen in Form von „Zufallsinhalten“ durch Kartenpacks oder Lootboxen mit einer Einstufung von 3+ weniger streng bewertet werden und laut PEGI auch für Kinder geeignet seien.

Hier seht ihr den Trailer des Spiels:

Kein Echtgeld, aber echte Pokerblätter

Wie begründet PEGI die 18+ Einstufung? Die hohe Altersfreigabe von Balatro wird darin begründet, dass es durch Spielmechaniken und -Abläufe dem Spieler theoretische Poker-Kenntnisse beibringt. Balatro belohnt den Spieler mit Chips, erklärt den Aufbau realer Pokerblätter und besitzt generell eine auffallende Poker-Ästhetik.

Anders als bei echtem Poker wird jedoch nicht mit echtem Geld gespielt. Echtes Geld, das bei Mikrotransaktionen in anderen Videospielen mit niedriger PEGI-Einstufung schnell ausgegeben werden kann. Und genau das ist LocalThunks wunder Punkt.

„Nur um das klarzustellen“, fügt der Entwickler in einem darauffolgenden Post auf X hinzu, „Ich ärgere mich viel mehr über die 3+ für diese Spiele mit echten Glücksspielmechanismen für Kinder, als die 18+ Einstufung für Balatro. Wenn die anderen Spiele richtig eingestuft werden, würde ich die komische 18+ gerne akzeptieren.“

Der Entwickler scheint die Situation mit ein wenig Humor entschärfen zu wollen: „Das rote Logo sieht irgendwie cool aus.“

Glücksspiel im Gaming – Ein Problem?

Was verbinden Mikrotransaktionen mit Glücksspiel? Bereits im Jahr 2019 brachte ein Forscher der York. St. John University, Dr. David Zendle, Lootboxen mit „problematischem Glücksspiel“ in Verbindung. Er erklärt, dass je mehr die Menschen für Lootboxen ausgeben, desto schwerwiegender sei der Verdacht auf Glücksspiel. Das sei nicht nur seine eigene Forschung, sondern ein Effekt, welcher von mehreren unabhängigen Laboren weltweit beobachtet worden wäre.

Zendle betont, dass es sich um ein besorgniserregendes Problem handle, womit sich die Spieleindustrie nicht beschäftige. Die Spielefirmen seien die, die von den Ausgaben der Verbraucher profitierten. Über Dr. Zendles Einschätzungen berichtete unter anderem PC Gamer 2019.

Wie steht LocalThunk zu Glücksspiel? Balatro ist ein Indie-Spiel ohne Mikrotransaktionen oder kostenpflichtige Inhalte. Trotz der offensichtlichen Poker-Ästhetik und PEGIs Einstufung, habe der Entwickle kein Interesse daran, problematisches Glücksspiel zu fördern. Das will LocalThunk explizit sicherstellen, was er sogar schwarz auf weiß in seinem Testament verfasste.

Laut Aussage des Entwicklers dürfe die Balatro-IP niemals an ein Glücksspielunternehmen oder Casino verkauft oder lizenziert werden.

Ob man selbst LocalThunks Meinung teilt oder eher PEGIs Einstufung nachvollziehen kann, bleibt jedem selbst überlassen. Falls ihr jedoch mehr über Balatro wissen wollt, was dieses Jahr auch als Game of the Year nominiert war, könnt ihr auf MeinMMO eine genauere Vorstellung des Spiels lesen: Steam: Der neue Indie-Hit ist wie Poker, aber viel besser – Kostet nur 14 €