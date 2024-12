Dank den Game Awards hat ein 10 Jahre altes Rollenspiel auf Steam gerade 20.000 Spieler mehr als zuvor

Auf Steam zocken gerade viele Spieler ein 10 Jahre altes Rollenspiel. Schuld daran sind wohl die Game Awards, die den Hype um einen Nachfolger ausgelöst haben.

Um welches Spiel geht es? Vor fast genau 10 Jahren hat CD Projekt Red eines der besten RPGs aller Zeiten veröffentlicht. Mit über 95 % positiven Bewertungen auf Steam wurde The Witcher 3 für viele Spieler zu einem Meisterwerk.

Das Spiel kam dabei sogar so gut an, dass es neben neuen Erweiterungen auch eine Serie rund um Geralt von Riva, der Hauptfigur aus The Witcher 3, gibt. Jetzt erlebt das Spiel ein neues Hoch und das wohl wegen der Game Awards.

Hier könnt ihr den Cinematic Trailer von The Witcher 3: Wild Hunt sehen:

Hype auf The Witcher 4

Warum kehren die Spieler in das Spiel zurück? Das Rollenspiel war über die Jahre häufig im Sale. Seit dem Release vor fast genau 10 Jahren konnte das Spiel immer eine hohe Stammspielerschaft von etwa 15.000 bis 30.000 Spielern halten. Zuletzt gab es im Juni 2024 einen neuen Hype um das Spiel, als der neue Mod-Support erschienen ist.

Der neue Hype für The Witcher 3 ist allerdings wohl durch die Ankündigung der Fortsetzung, The Witcher 4, bedingt. Der neue Teil wurde auf den Game Awards 2024 angekündigt und löste beim 3. Teil der Reihe direkt einen Anstieg der Spielerzahlen aus.

Der Höhepunkt im Dezember lag dabei bei mehr als 46.000 Spielern auf Steam, das sind 20.000 Spieler mehr als noch im Vormonat. Im November waren es lediglich 26.000 Spieler zur gleichen Zeit gewesen (via SteamDB). Den Höchststand erreichte das Spiel nicht bei Release, sondern 5 Jahre später beim Launch der ersten Staffel zur Serie.

Das Spiel ist aktuell erneut für 5,99 € im Angebot, was wohl auch zu den Spielerzahlen beiträgt, jedoch bei der Häufigkeit an Rabatten nicht der Grund für den Hype sein dürfte. Das Spiel wurde 2024 etwa ein Dutzend Mal rabattiert (via SteamDB).

Wie steht es um The Witcher 4? Dass der neue Teil der Spielreihe einen Hype ausgelöst hat, war zu erwarten, doch es gibt auch durchaus kritische Stimmen. Diese beziehen sich vor allem auf Ciri, die neue Protagonistin im 4. Teil. Während einige Fans ihren Sprung ins Rampenlicht feiern, bringen andere ihre Sorge über die Kraftverhältnisse zum Ausdruck.

Die Entwickler haben inzwischen so viel Feedback und Sorgen von ihren Fans erhalten, dass sie sich zu Wort gemeldet haben. Zwischen Teil 3 und 4 ist etwas passiert, das die Spieler noch nicht wissen: „Wir haben großen Respekt vor der Lore“: Studio hinter The Witcher 4 verspricht, dass es Sinn ergibt, warum Ciri nicht mehr so stark ist