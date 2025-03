Wenn ihr das seltenste Ende in einem neuen Rollenspiel sehen wollt, müsst ihr unausprechliche Dinge tun

Ein richtig gutes Rollenspiel zeichnet sich mitunter durch viele zu treffende Entscheidungen und deren Auswirkung auf die Story aus. Wenn ihr euch im neuen Game Avowed auf Steam und Xbox für unaussprechliche Dinge entscheidet, bekommt ihr ein Ende, das bisher nur 0,2 Prozent der Spieler gesehen haben.

Was ist Avowed? Avowed ist das neueste Game von Obsidian Entertainment. Ihr spielt hier einen sogenannten Gottgleichen , der im Auftrag seines Kaisers eine Seuche untersuchen soll. Dabei erkundet ihr eine bunte Welt, die aber keine Open-World ist.

MeinMMO-Autor Max Handwerk hat Avowed bereits im November 2024 angespielt und sagt, das Game schließe die Lücke, die Skyrim hinterlassen habe. Zum Release am 18. Februar 2025 erhielt das Spiel eine Metacritic-Wertung von 80.

Mittlerweile ist Avowed schon ein paar Wochen live und einige Spieler haben die Story bereits abgeschlossen. Eins der seltensten und brutalsten Enden haben aber genau 0,2 Prozent der Spieler gesehen.

Achtung, Spoiler: Im weiteren Verlauf dieses Artikels finden sich harte Spoiler für Avowed!

0,2 Prozent der Spieler haben verraten, hintergangen und Schlimmeres

Was passiert im schlechtesten Ende? Im schlechten Ende verlassen euch unter anderem fast alle eure Begleiter. Sie verurteilen euch für eure schlechten Entscheidungen – sie wollen euch nicht weiter folgen. Die Stahl Garotte regiert und alle anderen Herrscher stellen sich gegen euch.

Aber auch, wenn ihr euch hier der Stahl Garotte und Lödwyn anschließt, seid ihr nicht ihr Verbündeter: Lödwyn möchte alle Spuren der Sapadal auslöschen. Als Sapadal Gottgleicher gehört auch euer Charakter dazu, weswegen sie euch umbringt. Der Epilog impliziert, dass Lödwyn eine Diktatur einführt.

Das volle Ende könnt ihr euch hier auf Youtube ansehen.

Was müsst ihr für das Ende tun? Um dieses sehr schlechte Ende freizuspielen und zu den 0,2 Prozent der Spieler zu gehören, die es haben, müsst ihr im gesamten Game immer negative Entscheidungen treffen. Zum Beispiel müsst ihr Ygwulf in Paradis töten, die Stahl Garotte Rior niederbrennen lassen und es Kostya erlauben, Solace Keep zu stürmen.

Schon während der Reise werden die Begleiter entsprechend auf eure Entscheidungen reagieren. Nur Inquisitor Lödwyn wird sich beeindruckt zeigen, da sie davon profitiert.

Damit, dass ihr euch in Avowed komplett gegen eure Mission, Freunde und Verbündete stellen könnt, findet sich das Spiel in sehr guter Gesellschaft. Auch in Games wie Baldur’s Gate 3, Dragon Age: Origins und Skyrim kann man richtig böse spielen. Falls ihr entsprechende Gelüste verspürt und nicht wisst, welche Game-Welt ihr als nächstes heimsuchen sollt, haben wir hier eine Liste für euch mit 10 RPGs, um den Bösewicht rauszulassen.