Tests zu Avowed sind da: Das sagen die Reviews auf Metacritic

Kurzer Überblick – Das ist Avowed: Bei Avowed handelt es sich um ein RPG von den Entwicklern Obsidian (bekannt für Fallout: New Vegas). Das Spiel erscheint am 18. Februar 2025. In Avowed erstellt ihr einen Helden und könnt dann Quests erledigen und die wundersame Welt von Eora entdecken.

Was vor allem positiv hervorsticht, ist die Welt von Avowed. Obwohl es sich hierbei um keine echte Open-World wie in Skyrim handelt, wirkt sie groß und lädt dabei zum Erkunden ein. Das Kampfsystem ist actionreich, und die Charaktere, mit denen man interagieren muss, stechen hervor.

Bis zum Release von Avowed ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, wie das Spiel in den Reviews abschneidet. Wir verraten euch, was die ersten Tests über das RPG sagen.

