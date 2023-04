Steam: „Ich bin komplett gebannt, lebenslang“ – Valve erwischt zweitgrößten Twitch-Streamer der Welt beim Cheaten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Der größte deutsche Twitch-Streamer sagt, was seine Freundin in einer Beziehung nicht tragen dürfte und erntet Kritik

Was hat es mit dem Bann auf sich? Auronplay gehört zwar nicht zu den Glücklichen mit einem Beta-Key, bestätigte aber in einem aktuellen Stream sein Interesse daran, das Game zu zeigen. Die Sache hat nur einen Haken: Der Account des Streamers ist permanent gesperrt.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Auronplay ist also eine große Nummer. Trotzdem bekommt der Streamer keine Sonderbehandlung von Valve: Wie er jetzt erzählte, erhielt er einen lebenslangen Bann in CS:GO, weil er Cheats benutzte.

Normale Spieler beklagen manchmal die Sonderbehandlung großer Twitch -Streamer, für die Regeln nicht zu gelten scheinen. Nicht so bei Valve, den Betreibern von CS:GO (Steam): Da erhält auch einer der größten Content Creator der Welt eine lebenslange Sperre, wenn er sich nicht an die Regeln hält.

Insert

You are going to send email to