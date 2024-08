Fan baut Fluggerät und Schwerter aus Attack on Titan nach, zieht sich an Hauswänden hoch, schlitzt Ballon-Titanen auf

Der Hobby-Bastler Jake Laser ist ein bekannter YouTuber, der technische Geräte aus Filmen, Serien und Animes nachbaut. Der Tüftler hat es sogar geschafft, eine voll funktionsfähige 3D-Manöver-Ausrüstung zu bauen. Damit kann er sich an Wänden hochziehen und sogar Fake-Titanen erledigen.

Wie sieht die 3D-Manöver-Ausrüstung in Echt aus? In einem YouTube-Video zeigt Jake Laser, wie er die Ausrüstung gebaut hat. Er nutzte dafür ein Abschussrohr, ein Seil, zwei Dartpfeil-förmige Haken und einen starken Motor. So schaffte er es, sich mit der Zeit ein stabiles System zu bauen, das ihn sogar an Wänden hochziehen kann.

Die beiden Abschussrohre befinden sich dabei wie im Anime auf beiden Seiten der Hüfte. Mit einem Gürtel wurden sie so befestigt, dass sie eine stabile Flugbahn der Dartpfeile gewährleisten können.

Sogar die Schwerter, die der Aufklärungstrupp im Anime benutzt, konnte der Bastler nachbauen. Dafür hatte er zwei Griffe erstellt, die per Knopfdruck die stumpfen Klingen fallen lassen können. In seiner Ausrüstung hat er frische Klingen versteckt, die ganz leicht wieder an die Griffe draufgesteckt werden können.

Die voll funktionsfähige Ausrüstung und den Werdegang bis dahin seht ihr hier:

3D-Manöver-Ausrüstung im echten Leben

Funktioniert es? Gegen Ende des Videos ist zu sehen, wie sich Jake Laser sogar an Wänden hochziehen kann. Er testet seine Ausrüstung an einer Scheunenwand und klettert diese hoch. Zur Sicherheit trägt er einen Motorradhelm.

Sogar die Schwerter, die er gebastelt hat, sind voll funktionsfähig. Er testet die Waffen an einem Fake-Titanen, der einfach nur ein Ballon ist. Jake Laser greift den Titanen, wie im Anime, von hinten im Nacken an. Durch Spezialeffekte entweicht dem Kolossalen Titanen daraufhin Dampf.

Was ist die 3D-Manöver-Ausrüstung? Mit dem 3D-Manöver-Apparat kann sich der Aufklärungstrupp schnell zwischen hohen Gebäuden und in Wäldern bewegen. Dadurch bleiben sie agil und haben einen Vorteil gegenüber den meist langsameren Titanen.

Der größte Nachteil des Apparates ist es, dass er mit Gas betrieben wird. Es kommt im Anime öfter vor, dass die Gasflaschen in wichtigen Momenten leer gehen, was die Kämpfer schutzlos macht.

Im Anime dauert es mehrere Jahre, bis die Schüler den Umgang mit der Ausrüstung lernen. Umso erstaunlicher ist es, dass Jake Laser es noch schneller schafft. Allerdings müssen wir zugeben, dass er mit der Ausrüstung nicht so elegant und flink herumschwingt wie die Titanenjäger aus Attack on Titan.

Hier seht ihr den Trailer zur ersten Staffel des Animes:

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video gibt es zahlreiche Bewunderer. Sie finden, dass Jake Laser mit dieser Ausrüstung zeigen würde, was für ein wahnsinniges Talent er hat. Ein User merkt allerdings an, dass es doch einen Unterschied zum Anime gäbe: Im Anime können beide Seiten separat voneinander abgefeuert werden, bei der realen Ausrüstung nicht.

