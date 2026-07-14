Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, bringt PvP wie im MMORPG

Auf Steam startet schon diese Woche die Closed-Beta von Arkheron und die kann sich richtig lohnen. Das Team von Bonfire Studios, bestehend aus ehemaligen Blizzard-Entwicklern, hat sich einiges für ihre Test-Woche einfallen lassen.

Was ist das für ein Spiel? Arkheron ist schwierig zu beschreiben, weil es viele verschiedene Genres zu einem Spiel vermischt. Ihr spielt in einem Team mit zwei anderen Mitspielern gegen 14 andere Teams. Statt Charakteren findet ihr Waffen und Gegenstände im Spiel – ähnlich wie in einem Battle Royale.

Die Waffen bestimmen, mit welchen Fähigkeiten ihr gegen andere Spieler antreten. Man erlebt also das typische „kämpfe, womit du findest“-Gefühl. Gleichzeitig erinnern die Fähigkeiten an MMORPGs während die Draufsicht und Taktik eher zu MOBAs passt.

Arkheron vermischt viele Genres und sorgt damit für eine ganz neue eigene Kreation, die gerade bei Fans von PvP in MMORPGs gut ankommen dürfte.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Arkheron sehen:

Video starten Action-Spiel Arkheron kündigt eine kostenlose Demo zum Steam Next Fest an Autoplay

Neue Closed-Beta steht an

Was kann man jetzt testen? Die Entwickler von Arkheron testen derzeit immer wieder Veränderungen zum Spiel, neue Funktionen und das Balancing, bevor es zu den Release geht. Diese Woche gibt es wieder die Möglichkeit, bei einem solchen Test mitzumachen.

Dabei könnt ihr zwei Modi testen, wobei der Spielmodus „Spires“ immer aktiv sein soll, während „Ascension“ nur zu gewissen Zeiten live geht. Hier möchten die Entwickler wohl besonderen Fokus auf den Spielmodus konzentrieren, um Feedback mit genügend Spielern zu erhalten.

Spielbar werden außerdem neben dem Tutorial-Modus auch Matches gegen Bots sein, die euch erstmal zeigen sollen, wie Arkheron funktioniert, bevor ihr dann gegen echte Gegner ran müsst. Auch ein MMR-System gibt es schon, damit ich eine Chance gegen die Veteranen habt.

Wie kann man teilnehmen? Die Einladungen zur geschlossenen Beta laufen über Steam. Dort könnt ihr auf den grünen „Zugriff anfordern“-Button drücken und müsst dann hoffen, dass ihr zum Start am Mittwoch eingeladen werdet.

Der Playtest läuft bis zum Sonntag und bietet euch auch einige Events und verschiedene Experimente der Entwickler. Sich an den verschiedenen Tagen einzuloggen, lohnt sich also.

Die ehemaligen Entwickler von Blizzard haben sich einige Dinge für die Beta einfallen lassen. Habt ihr Arkheron schon ausprobiert? Falls ja, schreibt gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare! Mehr zu Arkheron erfahrt ihr hier: Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an