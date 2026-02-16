Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an

Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an

Auf Steam könnt ihr schon bald ein neues Action-Spiel vom ehemaligen Chefentwickler von World of Warcraft ausprobieren. Das sieht aus wie Diablo, wenn man es als Battle Royale spielen würde.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das trägt den Namen Arkheron und ist ein Action-Spiel, welches von den Bonfire Studios entwickelt wird. Gegründet wurde das Team von Rob Pardo, der einst Chefentwickler von World of Warcraft bei Blizzard war.

Mit seinem düsteren Fantasy-Setting und der isometrischen Kameraperspektive erinnert Arkheron allerdings mehr an Diablo als an WoW. Das ist aber auch nicht verwunderlich, immerhin hat Pardo auch an der Diablo-Reihe mitgewirkt.

Im September 2025 gab es bereits einen Playtest zu Arkheron, für den man sich jedoch anmelden und auf einen Key hoffen musste. Zum Steam Next Fest gibt es nun erneut die Chance, Arkheron zu spielen – und diesmal darf jeder mitmachen.

Action-Spiel Arkheron kündigt eine kostenlose Demo zum Steam Next Fest an
Arkheron kehrt mit kostenloser Demo zurück – diesmal für alle

Wann gibt’s die Demo zu Arkheron? Diese wird vom 20. Februar bis 2. März 2026 für alle spielbar sein. Ihr müsst die Demo dann nur auf Steam herunterladen. Das gilt auch für Leute, die schon am Playtest teilgenommen haben, da die Demo über einen anderen Game Client läuft.

Die Demo soll bereits mit einigen Verbesserungen im Vergleich zum ersten Spieltest kommt. So soll es ein Tutorial geben, das neuen Spielern den Einstieg erleichtern soll, viele der Items sollen überarbeitet worden sein und noch einiges mehr. Die Patchnotes findet ihr auf www.arkheron.com.

Worum geht’s in dem Spiel? Arkheron ist ein PvP-Action-Spiel, das auf einen Mix aus Hack’n’Slay, MMO, MOBA und Battle Royale setzt. 

Es kämpfen sich mehrere Teams zu je 3 Spielern an die Spitze eines mysteriösen Turms. Mit jedem Aufstieg fliegen ein paar dieser Teams raus, bis am Ende nur noch eines steht.

Charakterklassen gibt es in Arkheron nicht. Eure Fähigkeiten hängen einzig und allein von euren Waffen und anderer Ausrüstung ab, die ihr im Turm aufsammelt.

Wie geht es nach der Demo weiter? Nach dem Steam Next Fest wollen die Entwickler auch eine weitere geschlossene Beta ankündigen. Für diese müsst ihr dann wieder einen Zugang erhalten, um sie zu spielen. Diesen könnt ihr über Steam anfordern.

Diablo 2, an dem der ehemalige Blizzard-Entwickler ebenfalls gearbeitet hat, ist jetzt auch auf Steam und kommt dort richtig gut an. Die Spielerzahlen des Remasters übertreffen sogar die von Teil 4. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 2 feiert nach 26 Jahren starkes Debüt auf Steam, hat mehr Spieler als Diablo 4

