Die Dinos sind los! Mietet euch einen Server für ARK: Survival Ascended und baut euch eure eigene Urwelt auf!

ARK: Survival Ascended bekommt das erste DLC Scorched Earth und damit alles optimal läuft, ist ein privater Server eine gute Wahl. Sichert euch dazu passend jetzt ein Top-Angebot von dem Gameserver-Experten Nitrado.

Was ist ein privater Gameserver und was sind die Vorteile? Um ein hochwertiges MMO-Survival-Game wie ARK: Survival Ascended professionell zu hosten, braucht ihr einen starken Server. Nur so könnt ihr eure eigene Urzeit-Welt erstellen, die rund um die Uhr verfügbar ist und allen Spielern aus eurer Community eine sichere Heimat bietet.

Solch eine Maschine ist aber teuer und man benötigt ein entsprechendes Know-How, um die User zu verwalten, Inhalte und Tools zu verwenden und obendrein für Schutz vor Hackern und DDoS-Angriffen zu sorgen.

Wenn euch das zu viel Aufwand ist, ihr aber dennoch einen Server haben wollt, dann seid ihr mit den Server-Experten von Nitrado an der richtigen Stelle. Passend zum Release des neuen ARK-DLCs gibt es hier nun ein tolles Angebot für euch.

Nitrado Server: Jetzt Rabatt-Code für ARK sichern

Mit dem Promo-Code ARK-NITRADO gibt es 10 % Rabatt auf alle neuen ARK: Survival Ascended Server bei Nitrado. Doch beeilt euch, dieses Angebot ist limitiert auf 500 Einlösungen!

ARK bei Nitrado – Diese Vorteile hat ein gemieteter Gameserver

Nach dem Release von ARK: Survival Ascended kommt jetzt der neue DLC Scorched Earth. Dazu bietet euch Nitrado besondere Angebote für private Server zu ARK: Survival Ascended.

Für welche Plattformen bietet Nitrado ARK-Server an? Nitrado hat ARK: Survival Ascended Server für PC, Xbox Series S/X, Windows (Microsoft Store) und PlayStation 5 im Angebot. Dank Crossplay können auf Wunsch Spieler aller Plattformen zusammen zocken.

Wie ist euer ARK-Server ausgestattet? Wenn ihr einen Server für ARK: Survival Ascended mietet, steht die Maschine sofort für euch bereit. Ihr könnt dann den Server nach euren Wünschen anpassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr zwischen Karten wechselt, EP- und Sammel-Multiplikatoren anpasst oder einen böswilligen Spieler bannt: Euer Server, eure Regeln.

Ebenfalls cool: Ihr könnt alle verfügbaren ARK-Updates und kommenden DLCs erst testen, bevor ihr sie euren Spielern zugänglich macht.

Bei Nitrado bekommt ihr hochwertige Gameserver für alle gängigen Online-Games, darunter auch ARK: Survival Ascended und das neueste DLC Scorched Earth.

Das erwartet euch mit einem Nitrado-Server

Welche Optionen bietet der Nitrado-Server? Als Mieter eines Nitrado-Servers habt ihr Zugriff auf allerlei nützliche Tools zur Server-Verwaltung. So könnt ihr unter anderem eure Spielerschaft mit White-, Admin- und Bannlisten verwalten.

Eine Adminliste gibt allen Spielern auf dieser Liste Adminrechte auf dem Server, falls ihr Unterstützung braucht. Die Whitelist ist sozusagen die Eintrittskarte für euren Server, während die Bannliste alle Spieler vom Server fernhält, die ihr nicht dabei haben wollt.

Zusätzlich könnt ihr auch Sicherungen anlegen oder automatisierte Routinen erstellen. Beispielsweise erstellt ihr so einen automatischen Neustart des Servers zu bestimmten Zeiten und andere nützliche Funktionen.

Besonders wichtig: Damit euer schicker Server nicht von fiesen Trollen zerschossen wird, bietet Nitrado den “SteelShield DDoS Schutz”. Damit seid ihr sicher vor böswilligen Angriffen und könnt euch fröhlich in der ARK-Welt tummeln.

Die Server lassen sich jederzeit upgraden oder downgraden. Je nachdem, was ihr für euer Spiel und eure Community braucht. Nitrado-Server ermöglichen es, dauerhaft bis zu 5 verschiedene Games zu hosten und den Server nach Herzenslust zu konfigurieren.

Server-Mods und Plugins sind ebenfalls kein Problem und sollte es dennoch Unklarheiten geben, so helfen euch der Nitrado-Support oder die Discord-Community schnell weiter.

Diese Inhalte bieten ARK-Server von Nitrado

Welche Inhalte für ARK gibt es auf dem Server? Ihr könnt als Mieter eines ARK-Servers das Spiel ARK: Survival Ascended sowie den ersten DLC Scorched Earth in überarbeiteter Form spielen. Dieser DLC bietet euch nun Unreal-Engine-5-Grafik, plattformübergreifendes Multiplayer, dynamisches Wasser, interaktives Blattwerk und vieles mehr.

Der Fasolasuchus wurde von der Community auserwählt und auf ihm könnt ihr durch die Wüste flitzen.

In Scorched Earth erkundet ihr eine glühend heiße Wüstenlandschaft und dazu gibt’s einen außergewöhnlichen Dino, der von der Community gewünscht wurde. Es handelt sich um den flinken Fasolasuchus. Diese grimmige Echse ist das bislang schnellste Reittier, mit dem ihr flott durch die Wüste flitzt.

Übellaunige Dinosaurier und neidische Mitspieler sind übrigens nicht die einzigen Gefahren, die euch in der Wüste begegnen. Tödliche Sandstürme können jederzeit über euch hereinbrechen.

Im Sand seid ihr quasi blind und so ziemlich jede Kreatur kann sich unbemerkt anschleichen. Elektrische Stürme sind wiederum ein Ärgernis, das eure technische Ausrüstung – darunter Schusswaffen – außer Gefecht setzt.

Holt euch euren ARK-Server mit sattem Rabatt!

Holt euch also einen privaten Gameserver für ARK: Survival Ascended. So bekommt ihr optimale Hardware und eine eigene Online-Welt, in der ihr die Kontrolle habt. Mietet euch noch heute euren eigenen ARK-Server und nutzt unseren Code ARK-NITRADO für satte 10 % Rabatt!