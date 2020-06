Das MMORPG ArcheAge Unchained soll neue „Fresh Start“-Server bekommen. Auf diesen können alle Spieler, egal ob neu oder alt, gemeinsam das Spiel von Beginn an erkunden. Gerade der Start eines neuen Servers gilt als beste Zeit in ArcheAge. Doch unter den Spielern regt sich schon jetzt starke Kritik.

Was sind das für Server? Am 14. Juni, und damit drei Tage nach der neuen Erweiterung „Garten der Götter“, sollen die neuen Server erscheinen. Dabei handelt es sich jeweils um einen europäischen und einen nordamerikanischen Server für ArcheAge Unchained.

Diese Server haben jedoch einige Besonderheiten:

Der Account muss die neue Erweiterung besitzen. Diese muss für Unchained extra käuflich erworben werden.

Jeder Account kann nur einen Charakter auf dem Server haben. Charakter-Transfers sind nicht möglich.

Zu Beginn wird es keine weltübergreifenden Instanzen und Inhalte geben.

Im ersten Monat wird es keinen Battle-Pass geben.

Das Ziel der Server soll das Erkunden von ArcheAge Unchained wie zu Release sein. Entsprechend wird das Housing erst später aktiviert.

Wer derzeit überlegt, ob er mit ArcheAge Unchained anfangen soll, hat eigentlich einen guten Zeitpunkt erwischt.

Mit Unchained wollte ArcheAge einen neuen Weg gehen und auf Pay2Win verzichten und dank Buy2Play eine neue Zielgruppe ansprechen.

Sind die neuen Server eine gute Idee? Obwohl die Idee eines frischen Starts in das MMORPG an sich interessant ist, regt sich im Forum und reddit starke Kritik.

Ein Grund sind die schlechten Erfahrungen mit „Fresh Start“-Servern in der Vergangenheit von ArcheAge. Doch auch der Aufbau der neuen Server wird kritisiert.

Kalkuliertes Server-Sterben und Neukäufe von Veteranen?

Was kritisieren die Spieler an Servern allgemein? Bereits am 22. Mai, zur Ankündigung der neuen Server, äußerte sich der reddit-Nutzer Payne-Z negativ über die Idee. Unter dem Titel „Frische Starts auf neuen Servern sind ein respektloser Schritt“ schrieb er Folgendes:

Dich dazu zu zwingen, neu anzufangen, nachdem du monatelang gefarmt hast, und auf alle kosmetischen Dinge zu verzichten, die du dir gekauft hast, ist respektlos gegenüber alten Spielern. […] Neue Server stellen sicher, dass die alten irgendwann aussterben werden, da sie nie neue Spieler bekommen werden, sondern diese immer auf den neusten Servern starten werden. […]. Ich spiele auf Alexander EU und es ist sehr bevölkert und ich liebe alles daran. Wenn es sich herausstellt, dass es wegen des neuen Servers ausstirbt, höre ich einfach auf…

Einige Nutzer stimmen zu, dass das Sterben von Servern in Kauf genommen wird.

Dagegen spricht jedoch die Erfahrung mit vorherigen frischen Servern in ArcheAge. Diese wurden im Verlauf mit bereits vorhandenen Servern zusammengelegt, sodass ein populärer Server übrig blieb. Den Nachteil hatten jedoch die Neustarter, die doch wieder auf langjährige Veteranen trafen.

ArcheAge ist besonders für PvP und seine Schifffahrt bekannt.

Was stört die Spieler im speziellen Fall? Neben der allgemeinen Kritik an frischen Servern gibt es spezielle Kritik am Aufbau der Server. So starten sie ohne Battle Pass und damit ohne „Labor Recharger“, eine Möglichkeit um mehr Arbeitspunkte zu generieren.

Arbeitspunkte werden für Handwerk, das Sammeln und allgemeine Aktionen wie das Aufwerten der Ausrüstung gebraucht.

Die Limitation lässt sich jedoch mit mehreren Accounts umgehen.

Unchained ist doch wieder Pay2Win? Offiziell sind 3 Unchained-Accounts pro Spieler erlaubt. Doch anscheinend halten sich nicht alle daran.

Obwohl die Erweiterung gekauft werden muss, wird es bei den frischen Servern wohl wieder Spieler geben, die sich mit mehreren Accounts Vorteile erkaufen.

Das befürchtet auch der reddit-Nutzer rmbermine:

Spielen die überhaupt ihr Spiel? Man braucht unbedingt Labor Rechargers, nur um genug Gold zu verdienen, um die Ausrüstung aufzuwerten. Bei diesem Tempo werden die Menschen ihre Arbeitspunkte nur für Gear und sonst nichts ausgeben! Oh warte, vielleicht könnte der Kauf von 1 oder 2 weiteren Accounts dieses Labor-Problem verschwinden lassen…

Ob und wie schlimm die Situation auf den neuen Servern tatsächlich wird, lässt sich jetzt nur schwer abschätzen. ArcheAge Unchained erschien erst im Oktober 2019 und es sind die ersten „Fresh Start“-Server für diese Version.

Das Titelbild von Garten der Götter, die neue ArcheAge-Erweiterung.

In den letzten Wochen stand ArcheAge bereits für die neue Erweiterung in der Kritik. Die gab es dafür, dass die Besitzer von Unchained Geld für die neue Erweiterung Garten der Götter zahlen müssen, während die Free2Play-Version sie kostenlos bekommt.