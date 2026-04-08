ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.23.00 – Diese Fehler wurden behoben

Update 1.23.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt viele neue Inhalte für die Raider und Überlebenden in Speranza. Worauf ihr euch freuen könnt, zeigen wir euch in unseren Patch Notes.

Was ist das für ein Update? ARC Raiders hat nach dem Release von Flashpoint einen kleineren Patch veröffentlicht, der nun einige Fehler ausbügeln soll. Das Update erschien am 8. April 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit und betrug auf Steam 1,2 GB an Datengröße. Mit welchen Fixes ihr jetzt rechnen könnt, erfahrt ihr weiter im laufenden Beitrag.

Video starten ARC Raiders bringt neues Flashpoint-Update – in Speranza brodelt es vor Gerüchten Autoplay

Patch Notes in 1.23.00 – Das ändert sich

Was sagen die Patch Notes? In Update 1.23.00 gibt es größtenteils, außer einigen neuen kosmetischen Items, nur Fehlerbehebungen, die das Spiel verbessern sollen. Wir haben für euch die Patch Notes deshalb händisch übersetzt, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt. Folgendes könnt ihr erwarten (Quelle: arcraiders.com):

ARC

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Raketenschützen einen falschen Kampfalarmton verwendeten.

GAMEPLAY

Ein Fehler wurde behoben, durch den zwei Triggergranaten manchmal den dreifachen Schaden verursachten, wenn sie nebeneinander gezündet wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Gegenstände nicht sofort verwendet wurden, wenn man das Feuer hielt und zu ihnen wechselte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Waffen und Gegenstände automatisch feuerten.

Ein Fehler beim Schulterwechsel wurde behoben, durch den die Kamera nur auf einer Seite blieb.

Ein Exploit wurde behoben, durch den ein Ambosssplitter ohne Streuungsabzug verwendet werden konnte.

Barrikaden können nicht mehr auf Seilrutschen platziert werden.

KARTEN

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler außerhalb des verschlossenen Raums in der medizinischen Forschung auf Stella Montis in Brand geraten konnten.

Eine Stelle auf Stella Montis wurde behoben, an der Spieler durch den Boden hindurch beschossen werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Treppen in der Vergrabenen Stadt fehlten.

Einige Fälle wurden behoben, in denen der Codedrucker während des Verschlossenen Tors nicht bedient werden konnte.

GENAUE UNTERSUCHUNG

Die Bewegungsgeschwindigkeit von Raketenkanonieren und Verdampfern wurde angepasst, um ungewöhnliches Verhalten im Leerlauf zu vermeiden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den wiederverbundene Spieler die Plattformen der Assessoren nicht korrekt sahen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Verdampfer in der Nähe von Assessoren stecken blieben.

Ein Fehler wurde behoben, der Assessoren am Zurückfliegen in den Orbit hinderte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Breach-Plattformen auf einem Assessor beim wiederholten Aktivieren der Breach- und Suchaufforderungen zerbrechen konnten und so dessen Rückkehr in den Orbit verhinderten.

Alle vom Assessor beschworenen ARCs verlassen nun korrekt das Gebiet und verschwinden, wenn sie längere Zeit inaktiv bleiben.

Das Anpingen eines Assessors auf der Karte zeigt nun den korrekten Standort an.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler beim Springen von einer Plattform zur anderen auf einem Assessor stecken bleiben konnten.

Ein Fehler in der Vergrabenen Stadt wurde behoben, durch den ein Assessor und eine Sonde am selben Ort landen konnten.

SONSTIGES

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Benutzeroberfläche für Waffen-Upgrades falsche Upgrade-Stufen anzeigte.

Ein Fehler wurde behoben, der zu vollständig transparenten Helmvisieren führte.

Einige Fälle, in denen bestimmte visuelle Effekte Abstürze verursachen konnten, wurden behoben. Das Team untersucht weiterhin die Absturzursachen.



Neben diesem Patch soll es auch noch weitere Updates geben, mit denen ihr in ARC Raiders rechnen könnt. Welche das sind und was die Roadmap für 2026 für euch bereithalten wird, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind