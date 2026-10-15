Kaum hat ARC Raiders einen PvE-Modus, findet ein Streamer einen diabolischen Weg, andere Spieler zu killen

ARC Raiders hat endlich einen PvE-Modus, aber ein Streamer hat eine diabolische Art gefunden, um seine Mitspieler selbst dort zu erledigen.

Um wen geht es? Der US-amerikanische Twitch-Streamer LoochyTV hat im PvE-Modus von ARC Raiders einen diabolischen Weg gefunden hat, andere Raider zu killen.

LoochyTV ist als Content-Creator vor allem in verschiedenen Shootern anzutreffen. Im vergangenen Jahr streamte er auf Twitch neben ARC Raiders etwa Call of Duty: Warzone, Wardogs und Battlefield 6.

Sein Content zeichnet sich oftmals durch interessante und humorvolle Begegnungen mit anderen Spielern aus, in denen er auch mal bewusst „seltsame“ Rollen einnimmt

Seine Stream-Erlebnisse gibt er auf TikTok und Co. in kurzen Videos wieder, die er in Erzählerstimme zusammenfassend kommentiert.

Mit dem „Frozen Trail“-Update und dem Release des PvE-Modus spielte Loochy nun wieder ARC Raiders – und wusste dabei ganz genau, wie er PvE-Spieler gegen sich aufbringt.

Video starten Spieler in Arc Raiders schreit so laut um Hilfe, dass der Nachbar die Tür aufbricht Autoplay

Streamer reißt friedliche Raider absichtlich in den tödlichen Abgrund

Was macht der Streamer? Loochy war auf der Map „Raumhafen“ auf dem Dach des Turms, der zur Raketenstartrampe gehört, als dort ein paar friedfertige Raider einen Rocketeer bekämpften. Dann sei ihm eine Idee gekommen, erklärt er im Clip auf X – quasi „für die Wissenschaft“.

Die Raketenstartrampe besteht quasi aus zwei Türmen, in deren Mitte die Rakete stehen und zum Start bereit gemacht werden würde. Zwischen den beiden Türmen ist dementsprechend eine Lücke, wenn man auf dem Dach steht. Raidern ist es problemlos möglich, über diese Lücke zu springen – außer, etwas hindert sie daran.

Mit Frozen Trail führte ARC Raiders ein neues Gadget ein, die sogenannte Leinen-Granate. Diese kann geworfen werden und zieht dann alles in einem kleinen Umkreis mit einem Seil an sich heran. Man kann mit ihr etwa fliegende ARC wie Wespen oder Hornissen zu Boden reißen oder einen feindlichen Raider im Feuergefecht aus seiner Deckung hervorziehen.

Loochy nutzte die Leinen-Granate, um die friedlichen Raider an seiner Seite in den Tod zu reißen, indem er die Granate an die Kante der Startrampe warf, sobald ein anderer Spieler über die Lücke sprang. Die Seile der Granate schnappten dabei nach den Raidern und zogen sie in den metertiefen Abgrund.

Der Streamer blickte den fallenden Raidern nach, deren tödlicher Aufprall jeweils an dem Aufleuchten der Raider-Fackel zu erkennen war, was Loochy mit dem Lachen eines Bond-Bösewichts kommentierte.

PvE-Fans kritisieren: Schikane und Griefing

So wird das kommentiert: Loochy bekommt für die Aktion scharfe Kritik von den PvE-Spielern. Auf X finden es verschiedene Nutzer traurig, dass ein erwachsener Mann alles dafür tue, Leute zu nerven, die kein PvP spielen wollen. Andere benennen das Verhalten deutlich als Griefing, weil es gegen das Konzept des Modus verstoße und anderen den Spielspaß versaue.

Ein Nutzer schreibt: „Du könntest auch einfach nicht im reinen PvE-Modus spielen? Ist es wirklich so schwer, tatsächlich PvP zu machen, dass ihr auf PvE-Spieler losgehen müsst? Sind PvPler allergisch dagegen, keine Ratten zu sein?“ Loochy antwortete auf diesen Kommentar mit der Gegenfrage: „Könntet ihr ARC Raiders einfach nicht spielen, wenn ihr ein PvE-Spiel wollt? Ist es wirklich so schwer, ein richtiges PvE-Spiel zu spielen, sodass ihr ein Spiel zu etwas zwingen müsst, wofür es nicht gedacht war?“

Die Diskussion, ob ARC Raiders einen PvE-Modus erhalten soll, wird wohl nie abreißen. Auf welcher Seite steht ihr: Seid ihr dagegen, dafür, oder ist es euch egal? Schreibt es uns in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich den PvE-Modus ebenfalls angeschaut und auch als PvP-Fan großen Spaß gehabt – obwohl er den Modus wahrscheinlich nicht so spielte, wie er gedacht war und dabei eine große Menge an Ausrüstung verloren hat. Mehr dazu auf MeinMMO: Ich habe 4 Stunden ARC Raiders gespielt und mehr mit meiner Kamera als mit richtigen Waffen geschossen – es endete katastrophal