PvP-Fan testet in ARC Raiders zum ersten Mal die ‘Glücksbärchi’-Lobbys, will nie wieder weg: „Hatte nie zuvor so viel Spaß in dem Game.“

In ARC Raiders hat sich ein PvP‑Spieler in die friedlichen Lobbys gewagt und zu seiner Überraschung festgestellt: Er will dort nicht mehr weg.

Was hat es mit den „Glücksbärchi-Lobbys” auf sich? Schon wenige Wochen nach dem Release von ARC Raiders hat sich die Community des Extraction-Shooters in drei Lager geteilt:

die PvP‑Verfechter

die PvE-Aktivisten

die PvEvP-Fürsprecher

Im Zentrum der Diskussion standen vor allem die PvP-Verfechter und die PvE-Aktivisten. Während die einen schon früh forderten, dass es einen puren PvE-Modus geben soll, waren die anderen anfangs der Ansicht, dass ARC Raiders ohne PvP nicht funktioniere und die Gegenseite ein Spiel zu einem PvE-Shooter machen wolle, das kein PvE-Shooter ist.

In verschiedenen Beiträgen, etwa auf Reddit, kamen dabei immer wieder bestimmte Spitznamen und Bezeichnungen zum Einsatz. Die PvE-Aktivisten bezeichneten jene Spieler, die ihnen ungewollt PvP aufzwangen, oftmals als „Ratten“ – ja, das wurde nicht nur bei hinterlistigen Spielern genutzt, die sich zuvor als friedlich ausgaben.

Die extremsten PvE-Aktivisten wurden wiederum aufgrund ihrer sehr friedlichen, fast schon liebevollen Art zu spielen „Care Bears” (deutsch etwa: “Glücksbärchis”) genannt. Eine Lobby, die dementsprechend voll mit besagten friedfertigen Spielern war, bekam dann den Spitznamen „Care Bear Lobbys”, also „Glücksbärchi-Lobbys“.

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

PvP-Verfechter wird zum Glücksbärchi

Das berichtet nun der PvP‑Fan: Im Subreddit von ARC Raiders hat wenige Tage nach der Veröffentlichung des „Frozen Trail”-Updates ein Spieler mit dem Nutzernamen „bombomb64″ berichtet, dass er in der PvP-vs-PvE-Diskussion quasi die Seiten gewechselt hat.

Er sei eigentlich ein PvP-Spieler gewesen, der sofort bei Sichtkontakt mit anderen Raidern geschossen und nie verstanden habe, wie Leute ohne PvP Spaß am Spiel haben können. „Ich dachte immer, die verdammten Roboter abzuknallen würde irgendwann langweilig werden“, erklärt er.

Jetzt hat er sich jedoch mal auf die andere Seite der Debatte gewagt und die PvE-Spielerfahrung getestet und ist zu einer überraschenden Schlussfolgerung gekommen:

„Ich bin in die Glücksbärchi-Lobbys gegangen, etwas, von dem ich nicht dachte, es jemals zutun. Und ich glaube nicht, dass ich jemals wieder gehen will. Ich hatte nie zuvor so viel Spaß in dem Game. Roboter abzuknallen wird NICHT langweilig. Ich bin jetzt ein PvE-Spieler.”

Schon mit dem Titel des Posts nahm er obendrein zurück, was er in der Vergangenheit über die PvE-Spieler gesagt habe – auch wenn er nicht ausführt, was das im Detail war.

Das sind die Reaktionen auf den Post: Viele Spieler berichten in den Kommentaren davon, was sie an den PvE-Lobbys so mögen. Ein mehrfach genannter Faktor ist dabei die Community. Die Leute mögen es einfach, mit netten Menschen zu interagieren. Manche lieben es, anderen zu helfen und sie etwa durch schwierigere Inhalte zu führen.

Andere finden das PvP in ARC Raiders einfach langweilig oder sind „zu alt“ für den Kram. Insgesamt kommt es aber bei vielen gut an, dass sie selbst entscheiden können, nett zu sein. Das sei auch das Schöne an den Glücksbärchi-Lobbys. Die sind friedlich, weil sich die Leute dazu entschieden haben, nett zu sein, und nicht, weil das kooperative Gameplay als Teil des Gameplay-Loops aufgezwungen worden sei.

Spielt ihr in ARC Raiders lieber PvP oder PvE? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller, PvP-Tryhard aus Leidenschaft, hat sich mal in die friedlichen Lobbys verirrt. Als er dann für einen Ingame-Test wieder zurück in die PvP-Lobbys wollte, hat er fremde Raider einfach ganz direkt gefragt, ob er sie erschießen darf. Hier die ganze Geschichte: Ich habe Leute gefragt, ob ich sie in ARC Raiders abknallen darf und die Antwort empört mich als professionellen Schwitzer