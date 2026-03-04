ARC Raiders nerft Dropraten für Baupläne, weil ihr einfach zu gut seid

Mit dem „Shrouded Sky“-Update zogen neue Kartenbedingungen in ARC Raiders ein. Diese bringen zwar hochwertigen Loot mit, zwangen die Entwickler aber bereits zu Anpassungen, weil die Spieler zu gut darin waren, ihn einzusacken.

Das „Shrouded Sky“-Update brachte nicht nur ein neues Projekt in ARC Raiders, sondern auch neue Kartenbedingungen, in denen das Wetter eine große Rolle spielt. Auf den Maps können Hurricanes als neue Situation erscheinen.

Sie zerstören eure Schilde mit der Zeit und lassen euch quasi wie Thor im Sturm aufleuchten, wenn ihr von umherfliegenden Trümmern getroffen werdet. Um unentdeckt zu bleiben, verzichten viele Spieler mittlerweile komplett darauf, Schilde in diesen Gebieten zu tragen.

Was hat es mit dem Loot auf sich? Die Stürme legen außerdem auch etliche Raider-Caches offen. Diese Kisten können unter anderem hochstufige Materialien enthalten, aber auch starke Baupläne. Da die Community hier jedoch extrem abgeräumt hat, musste Embark die Droprate der Inhalte aus den Caches innerhalb der Hurricanes am 3. März 2026 nachjustieren.

Spieler waren „verdammt gut“ im Looten

Das sagen die Entwickler zu den Bauplänen: In den offiziellen Patch Notes zu Patch 1.18.0 erklärt Embark, dass man die Droprate für seltene Baupläne leicht gesenkt habe. Das liege primär daran, dass die Raider-Caches extrem viele Blueprints enthielten und Spieler so „verdammt gut“ darin waren, sie aufzuspüren und zu looten.

Als Ausgleich haben die Entwickler die Droprate für High-Tier-Materialien in den Caches erhöht. Ihr bekommt nun also weniger Baupläne aus den Kisten, dafür aber mehr seltene Ressourcen. Die Caches sollen zwar weiterhin eine verlässliche Quelle für Blueprints bleiben, aber eben nicht mehr garantieren, dass man jede Runde mit einem riesigen Stapel davon verlässt.

Um die Kisten schneller zu finden, könnt ihr übrigens einen Blick in unsere Übersicht aller Hurricane Caches werfen.

Was hat das Update noch ins Spiel gebracht? Patch 1.18.0 lieferte zudem wichtige Fehlerbehebungen. So wurde unter anderem gefixt, dass der Snaphook während der Benutzung einfach in die Sicherheitstasche gesteckt werden konnte. Auch ein Fehler in der Quest „Worth Your Salt“ wurde gefixt.

Die ausführlichen deutschen Patch Notes findet ihr hier zum Aufklappen:

Patch Notes zu Patch 1.18.0 Exploit-Fix: Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler Waffen ohne das „Safekeeper-Augment“ in ihre Sicherheitstasche (Safe Pocket) stecken konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler Waffen ohne das „Safekeeper-Augment“ in ihre Sicherheitstasche (Safe Pocket) stecken konnten. Snaphook-Fix: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Snaphook während der Benutzung in die Sicherheitstasche gesteckt werden konnte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Snaphook während der Benutzung in die Sicherheitstasche gesteckt werden konnte. Loot-Anpassung: Die Droprate für seltene Baupläne (Blueprints) wurde leicht gesenkt, während die Droprate für hochstufige Materialien in den „First Wave Caches“ (bei aktiver Hurrikan-Kartenbedingung) erhöht wurde.

Die Droprate für seltene Baupläne (Blueprints) wurde leicht gesenkt, während die Droprate für hochstufige Materialien in den „First Wave Caches“ (bei aktiver Hurrikan-Kartenbedingung) erhöht wurde. Entwickler-Notiz: Der Hauptgrund für diese Änderung ist, dass die „First Wave Caches“ extrem viele Baupläne ausgeschüttet haben – besonders, da ihr Spieler so verdammt gut darin seid, sie aufzuspüren und zu looten. Um das auszubalancieren, erhöhen wir die Droprate für High-Tier-Materialien in den Caches. Ihr werdet also insgesamt etwas weniger Baupläne sehen, dafür aber bessere Materialien als Gegenleistung erhalten. Die Caches bleiben eine solide Quelle für Baupläne, aber eben nicht mehr so extrem, dass man zuverlässig nach jeder Runde mit 3–5 Stück herausspaziert.

Der Hauptgrund für diese Änderung ist, dass die „First Wave Caches“ extrem viele Baupläne ausgeschüttet haben – besonders, da ihr Spieler so verdammt gut darin seid, sie aufzuspüren und zu looten. Um das auszubalancieren, erhöhen wir die Droprate für High-Tier-Materialien in den Caches. Ihr werdet also insgesamt etwas weniger Baupläne sehen, dafür aber bessere Materialien als Gegenleistung erhalten. Die Caches bleiben eine solide Quelle für Baupläne, aber eben nicht mehr so extrem, dass man zuverlässig nach jeder Runde mit 3–5 Stück herausspaziert. Hotfix: Ein sehr dringender Fix für die „Dam Controlled Access Zone“ wurde hinzugefügt.

Ein sehr dringender Fix für die „Dam Controlled Access Zone“ wurde hinzugefügt. Performance: Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte ARC gelegentlich Performance-Einbrüche verursachten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte ARC gelegentlich Performance-Einbrüche verursachten. Quest-Fix: Ein Fehler in der Quest „Worth Your Salt“ wurde behoben, bei dem die letzte Stufe nicht abgeschlossen werden konnte, wenn bereits jemand anderes im selben Raid dies getan hatte.

Ein Fehler in der Quest „Worth Your Salt“ wurde behoben, bei dem die letzte Stufe nicht abgeschlossen werden konnte, wenn bereits jemand anderes im selben Raid dies getan hatte. Crash-Fix: Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn man zum „Player Proximity“-Menü navigierte.

Zusätzlich hat das „Shrouded Sky“-Update ein neues Spieler-Projekt eingeführt. Im Auftrag von Shani sammelt ihr spezielle Materialien und ARC-Komponenten, um ein System zur Wetterbeobachtung zu errichten. Eine genaue Liste der benötigten Ressourcen und Belohnungen findet ihr hier: ARC Raiders: Wetterüberwachungssystem – Alles zum neuen Projekt von Shrouded Sky