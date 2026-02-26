Spieler teilt fiesen Trick in ARC Raiders, entschuldigt sich sofort bei allen, die dadurch ihre Ausrüstung verlieren werden

CommunityNews
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler teilt fiesen Trick in ARC Raiders, entschuldigt sich sofort bei allen, die dadurch ihre Ausrüstung verlieren werden

In ARC Raiders könnt ihr sowohl im PvE als auch im PvP miteinander interagieren. Ein Spieler testete jetzt einen ziemlich fiesen Trick, mit dem ihr Gegner in einem kleinen Raum einfach töten könnt. Immerhin konnten seine Opfer darüber lachen.

In ARC Raiders ist die Interaktion mit anderen Spielern der große Reiz am Extraction-Shooter. Es geht nicht nur darum, andere Spieler abzuknallen, man kann mit ihnen zusammen kämpfen, looten und überleben.

Aber wenn man auf PvP steht, gibt einem das Spiel einige Werkzeuge zur Hand, um andere zu erledigen. Ein Spieler probierte jetzt einen fiesen, aber effektiven Trick aus, um in einem kleinen Raum einen vollen Clear zu machen, ohne selbst zu sterben.

ARC Raiders zeigt neue Hurricane-Kondition und gibt Hinweis auf neuen Gegner
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test Blizzard hat klammheimlich das erste Mobile-Spiel angekündigt, das ich wirklich spielen will 5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe World of Warcraft für komplette Neulinge – 7 Tipps für den leichten Einstieg Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht Auf ein neues Piraten-Game warten bereits 1 Millionen Spieler auf Steam, die Entwickler können trotzdem kein Release-Datum nennen Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Spieler teilt fiesen Trick in ARC Raiders, entschuldigt sich sofort bei allen, die dadurch ihre Ausrüstung verlieren werden Einer der gefährlichsten Drachen von Westeros hörte auf keinen Targaryen, war eine große Bedrohung für andere seiner Art Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren

So fies, dass er sich bereits vorab entschuldigt

Was war das für ein Trick? Auf Reddit teilte der Spieler Mossebackmohawk einen Clip zu seinem Test, den er betitelte mit Es tut mir leid für alle, die unter dieser Information leiden werden.

Im knapp 1-minütigen Clip sieht man, wie er 2 andere Spieler in einen kleinen Raum lockt. Die Tür sperrt er zu und platziert dann eine Mine im kleinen Raum. Er rennt in eine Ecke, platziert ein größeres Schild und man hört nur noch: Ach komm schon.

Der Raum explodiert, der Sprengstoffexperte bleibt unversehrt und die anderen beiden liegen. Danach entschuldigt sich der Sprengstoffexperte bei den anderen beiden, er wollte nur wissen, ob das funktioniert. Statt wütend zu sein, lachen die anderen aber und werden wiederbelebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Die anderen Spieler unter den Kommentaren sind genauso amüsiert wie die Spieler im Video. So schreibt der Nutzer spotsthefirst (Quelle: Reddit): Du bist chaotisch neutral, das war Wissenschaft. Aber das Böse, das ich in diesen Zukunftsvisionen sehe, beunruhigt mich zutiefst.

Der Wissenschaftler im Video antwortet darauf, dass er in seiner gesamten Spielzeit nur 9 andere Raider ausgeknockt hat und das wirklich nur aus Testgründen getan hat.

Solche Clips kommen bei der Community gut an, weil sie nicht nur zeigen, wie kreativ man ARC Raiders zocken kann, sondern wie entspannt die Spielerschaft oft ist. Statt sich aufzuregen, weil man ausgeknockt wurde, nimmt man es mit Humor und lacht über die Situation. Wer richtig fies ist, kann diese Taktik aber wohl wie ein richtiger Schurke ausnutzen, um andere Spieler reinzulegen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Marathon lernt aus dem größten Problem von ARC Raiders und verrät, wie sie es besser machen wollen
von Dariusz Müller
Mehr zum Thema
Shroud flucht auf Twitch, nennt ARC Raiders „scheiße“ – Wenige Tage später zeigen die Entwickler, wie das Spielerlebnis besser werden soll
von Dariusz Müller
Mehr zum Thema
ARC Raiders: Nach 2 Runden im Hurricane ist mir klar: Embark schafft mit dem Shooter etwas, das sonst kein Spiel kann
von Dariusz Müller

In ARC Raiders hat das neue Update Shrouded Sky neue Wettereffekte und Umgebungssituationen ins Spiel gebracht. Doch nicht nur die Hurrikans beschäftigen Spieler. Ungebannte Flugobjekte wecken auch die Theoretiker der Community: „Was zum Teufel ist das?“ – Spieler erblickt riesige Maschine im Himmel von ARC Raiders, erinnert an kryptische UFO-Sichtungen

Quelle(n): Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Marathon und ARC Raiders Spielfiguren

Marathon lernt aus dem größten Problem von ARC Raiders und verrät, wie sie es besser machen wollen

UFO ARC Titelbild

„Was zum Teufel ist das?“ – Spieler erblickt riesige Maschine im Himmel von ARC Raiders, erinnert an kryptische UFO-Sichtungen

ARC Raiders shroud

Shroud flucht auf Twitch, nennt ARC Raiders „scheiße“ – Wenige Tage später zeigen die Entwickler, wie das Spielerlebnis besser werden soll

ARC-Raiders-Shrouded-Sky.jpg

ARC Raiders: Großes Update „Shrouded Sky“ ist da – Patch Notes & Inhalte

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx