Spieler teilt fiesen Trick in ARC Raiders, entschuldigt sich sofort bei allen, die dadurch ihre Ausrüstung verlieren werden

In ARC Raiders könnt ihr sowohl im PvE als auch im PvP miteinander interagieren. Ein Spieler testete jetzt einen ziemlich fiesen Trick, mit dem ihr Gegner in einem kleinen Raum einfach töten könnt. Immerhin konnten seine Opfer darüber lachen.

In ARC Raiders ist die Interaktion mit anderen Spielern der große Reiz am Extraction-Shooter. Es geht nicht nur darum, andere Spieler abzuknallen, man kann mit ihnen zusammen kämpfen, looten und überleben.

Aber wenn man auf PvP steht, gibt einem das Spiel einige Werkzeuge zur Hand, um andere zu erledigen. Ein Spieler probierte jetzt einen fiesen, aber effektiven Trick aus, um in einem kleinen Raum einen vollen Clear zu machen, ohne selbst zu sterben.

So fies, dass er sich bereits vorab entschuldigt

Was war das für ein Trick? Auf Reddit teilte der Spieler Mossebackmohawk einen Clip zu seinem Test , den er betitelte mit Es tut mir leid für alle, die unter dieser Information leiden werden.

Im knapp 1-minütigen Clip sieht man, wie er 2 andere Spieler in einen kleinen Raum lockt. Die Tür sperrt er zu und platziert dann eine Mine im kleinen Raum. Er rennt in eine Ecke, platziert ein größeres Schild und man hört nur noch: Ach komm schon.

Der Raum explodiert, der Sprengstoffexperte bleibt unversehrt und die anderen beiden liegen. Danach entschuldigt sich der Sprengstoffexperte bei den anderen beiden, er wollte nur wissen, ob das funktioniert. Statt wütend zu sein, lachen die anderen aber und werden wiederbelebt.

Wie reagiert die Community? Die anderen Spieler unter den Kommentaren sind genauso amüsiert wie die Spieler im Video. So schreibt der Nutzer spotsthefirst (Quelle: Reddit): Du bist chaotisch neutral, das war Wissenschaft. Aber das Böse, das ich in diesen Zukunftsvisionen sehe, beunruhigt mich zutiefst.

Der Wissenschaftler im Video antwortet darauf, dass er in seiner gesamten Spielzeit nur 9 andere Raider ausgeknockt hat und das wirklich nur aus Testgründen getan hat.

Solche Clips kommen bei der Community gut an, weil sie nicht nur zeigen, wie kreativ man ARC Raiders zocken kann, sondern wie entspannt die Spielerschaft oft ist. Statt sich aufzuregen, weil man ausgeknockt wurde, nimmt man es mit Humor und lacht über die Situation. Wer richtig fies ist, kann diese Taktik aber wohl wie ein richtiger Schurke ausnutzen, um andere Spieler reinzulegen.