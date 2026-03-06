In ARC Raiders tobt ein erbitterter Kampf um Pilze, und alles wegen eines Huhns

ARC Raiders hat die nächste Expedition gestartet und Spieler können ihren Charakterfortschritt zurücksetzen, um Belohnungen abzugreifen. Ein Teil davon ist auch, neue Ressourcen für Upgrades zu sammeln. Eine einfache Aufgabe hat jetzt einen erbitterten Kampf um Pilze ausgelöst.

Was ist in ARC Raiders mit den Pilzen los? Mit der neuen Expedition, die am 3. März 2026 startete, haben wieder einige Spieler ihren Fortschritt in ARC Raiders zurückgesetzt. Für ein Upgrade des hauseigenen Huhns Scrappy werden daher erneut Ressourcen benötigt.

Für das letzte Upgrade müssen unter anderem 12 Pilze gesammelt werden. Jetzt versuchen natürlich viele Spieler, an das Material für das Scrappy-Upgrade zu kommen. Dabei ist jedoch ein erbitterter Kampf ausgebrochen.

Wie sieht das Schlachtfeld der Pilze aus? Im Subreddit zu ARC Raiders sind einige Beiträge aufgetaucht, in denen tote Raider neben den beliebtesten Pilzspots gezeigt werden.

Der Reddit-User greycobalt teilte einen Screenshot, in dem gleich 5 tote Spieler neben bereits geernteten Pilzen liegen. Er sagt: „Begonnen haben sie, die Pilzkriege.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ein weiterer Reddit-User zeigt, wie hart die Kämpfe um das neue Gold sind. In seinem Clip gibt ein Raider sofort auf, als er hört, die Pilze seien bereits weg.

Community hat Tipps, um die Pilze zu sammeln

Wie kommt ihr am besten an die Pilze? Neben den beliebten Orten, die ein garantierter Spawnpunkt der Pilze sind, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um an die Pilze zu kommen.

Mehrere Spieler erwähnen das „Bird City“-Event in Buried City. Dort sollen in den Schornsteinen des Events einige Pilze zu finden sein, so der Reddit-User Ganghis-Can.

Ein weiterer Tipp kommt von Reddit-User Schmeisterr. Er zeigt auf einer Karte von Spaceport einen Punkt, an dem laut ihm garantierte Pilze spawnen.

Gibt es noch mehr Tipps der Spieler? Ein letzter Tipp und auch der mit den meisten Upvotes kommt von Reddit-User RiceAndMayo, der laut ihm aber eher traurig sei.

Ihr könnt ohne Ausrüstung in eine Runde starten und versuchen, einige Pilze zu ergattern. Sobald Pilze gesammelt wurden, kommen diese in die Hosentasche, ein Inventarplatz, der beim Tod nicht verloren geht. Anschließend gebt ihr auf und landet ohne Verluste wieder in Speranza und habt einige Pilze gesammelt.

ARC Raiders ist natürlich zum Teil ein PvP-Spiel, allerdings gibt es auch richtig nette Spieler.