Nach 6 Jahren wieder in Apex Legends einsteigen? Ich sage “Jetzt erst recht!”

Autor Jürgen Horn ist nach über einem Jahr Pause wieder in Apex Legends unterwegs. Neue Features und frische Meta-Änderungen machen den Shooter mit Season 24 “Takeover” jetzt besser denn je!

Um wen und was geht’s hier? Ich, Jürgen Horn, bin Apex-Spieler der ersten Stunde. Ich erinnere mich noch gut an den Moment damals 2019, als mein damaliger Chef Schuhmann mir sinngemäß sagte “Du, guck mal, da kam total überraschend ein neues Battle Royale Game von den Entwicklern von Titanfall. Du magst sowas doch, schau dir das mal an!”

Tatsächlich war Apex Legends entgegen allen Regeln der Kunst damals am 4. Februar 2019 einfach so erscheinen, ohne dass es jemand groß auf dem Schirm hatte. Aber meine Fresse, war das ein geiles Erlebnis!

Hier gibt’s den Trailer zu Season 24:

Die Entwickler von Respawn Entertainment hatten sich sehr genau das damals immer noch extrem populäre Battle-Royale-Genre angesehen und quasi bei jedem Aspekt gesagt “Wie können wir das verbessern?”

Daher gibt’s heute auch in so ziemlich jedem BR-Spiel limitierte Respawns, taktische Pings und gemeinsames Abspringen über dem Kampfgebiet. All das hat Apex Legends erst erfunden.

24 Seasons & 6 Jahre später ist Apex Legends besser denn je

Und was ist jetzt? Leider kam ich in den letzten Monaten nicht mehr groß dazu, Apex Legends zu spielen, auch wenn ich das Spiel stetig auf der Festplatte ließ und regelmäßig Updates installierte.

Doch jetzt, zum 6. Geburtstag des Spiels und der frisch gestarteten Season 24 habe ich es endlich wieder geschafft, ein paar Runden zu zocken. Und ich muss sagen, es ist ein neues, noch besseres Spielerlebnis jetzt! Aber der Reihe nach:

Der Einstieg ist so leicht wie nie zuvor!

Eine der größten Hürden beim (Wieder-)Einstieg in schon seit Jahren laufende Service-Games ist freilich das Gefühl von Hilflosigkeit und Unübersichtlichkeit, wenn man in ein System einsteigt, das stetig erweitert wurde.

Das war tatsächlich einer der Gründe, warum es mich davor gegraust hat, das Spiel in all den Monaten nochmal zu starten. Doch hier kann ich gleich Entwarnung geben, denn die Entwickler machen es euch sehr leicht, wieder oder überhaupt erst einzusteigen.

Bevor ihr auf starke menschliche Gegner trefft, könnt ihr gechillt ein paar Bots wegballern. So lernt ihr frustfrei und spaßig die Grundlagen.

Erstmal gegen Bots: Das fängt schon damit an, dass ihr – übrigens schon seit Season 20 – erstmal gemütliche Runden gegen Bots fahren könnt.

Die KI-Gegner sind wirklich nicht die hellsten Kerzen auf der Torte und vermitteln so ein gutes Gefühl, wie das Spiel abläuft und wie eure verschiedenen Helden, deren Fähigkeiten, die Waffen und die diversen Gameplay-Mechaniken funktionieren.

Obendrein bekommt ihr sogar kleine Info-Schnipsel im Spiel, die euch erklären, wie man beispielsweise Pings setzt oder Waffen aufmotzt.

Dazu gibt’s noch einen eigenen, sehr umfangreichen “Comeback-Challenge-Track” der euch gezielt Aufgaben gibt, mit denen ihr zum einen wichtige Skills im Spiel trainiert und zum anderen auch noch coole Rewards verdient.

Alternative Spielmodi zum Üben

Wenn ihr dann von den Bots genug habt, gibt’s die alternativen Spielmodi, die in einer bestimmten Rotation für eine gewisse Zeit spielbar sind. Darunter sind unter anderem klassisches Team-Deathmatch, Domination oder einen Modus namens Gun Run, worin ihr durch Kills bessere Waffen bekommt.

Anders als im Battle-Royale-Modus habt ihr hier unbegrenzte Respawns und seid nach dem Ableben gleich wieder im Spiel. So lernt ihr schnell aus euren Fehlern und könnt gleich weiterspielen. Im BR-Modus müsstet ihr womöglich erst auf den Start des nächsten Matches warten und eure Lernkurve wäre um einiges länger.

So hingegen könnt ihr sehr viel schneller die speziellen Eigenheiten des Spiels erlernen und meistern. Ein immenser Vorteil und perfekt für den frustfreien Einstieg in dieses Shooter-Kleinod!

Gleich fett losballern – Dank der Arsenale

So funktionieren die neuen Arsenale: Erneut dreht Apex Legends an den Stellschrauben seiner Kerndisziplin: Dem Battle Royale Modus. Denn früher war es oft ein arges Glücksspiel, ob man gescheite Waffen fand oder länger mit einer Granate und nutzloser Munition herumrennen musste.

Jetzt hat jeder benannte Punkt der Map ein sogenanntes “Arsenal”.

Jeder Ort auf der Map hat jetzt ein Arsenal, wo ihr eure Lieblingswaffen gleich zu Spielbeginn abstaubt.

Das ist eine Waffenstation, an der ihr alle regulären Wummen einer bestimmten Munitionsart gesammelt vorfindet. Holt euch also eure Lieblingswaffe und motzt sie gleich auch noch mit ersten Upgrades direkt an der Arsenalstation auf!

Da ihr die Arsenale schon vor dem Absprung auf der Map sehen könnt, habt ihr stets die Möglichkeit, euren Spielstart optimal zu planen und gleich mit der vollen Action loszulegen.

Mehr Transparenz, weniger Frust

Übrigens haben die Entwickler noch mehr Aspekte des Spiels übersichtlicher gestaltet. Auf der Map seht ihr nun viel besser, wo es was zu holen gibt und auch die verschiedenen Interessenspunkte sind klar zu unterscheiden.

So finden sich auch komplette Neulinge sofort zurecht und stehen nicht wie der Ochs vorm Berg, wenn sie über der Map abspringen.

Nach mittlerweile 24 Seasons gibt es massig Challenges, von denen beispielsweise die speziellen Geburtstags-Herausforderungen für besonders coole neue Skins noch zusätzlich dazu kamen.

Doch auch hier habt ihr eine sehr übersichtliche Darstellung, in der ihr die verschiedenen Aufgaben klar einsehen dürft.

Besonders wichtige Challenges könnt ihr sogar eigens markieren und in eine Favoritenliste aufnehmen. So könnt ihr gezielt auf die Erfüllung dieser Aufgaben hinarbeiten und verschwendet keine Zeit mit dafür sinnlosen Aktionen.

Weniger Mikromanagement – Mehr Action!

Weniger Rüstungsgefummel: Apex Legends war immer schon etwas komplexer als gängige BR-Games, doch manche Optionen waren im Nachhinein ein arges Gefummel und artete in Mikromanagement aus.

Dabei machen solche Spiele vor allem Spaß, wenn man schnell und einfach in spannende Feuergefechte kommt. Doch ohne passende Rüstung und Ausrüstung war das meist keine gute Idee.

Helme helfen jetzt nichts mehr gegen Headshots, aber die legendären und mythischen Versionen im Endgame geben euch zumindest eine gescheite Rüstung.

Doch mit dem neuesten Update wurde hier radikal aufgeräumt. Es gibt nun regulär keine Helme mehr, dafür sind Headshots nun insgesamt stärker und belohnen den Gebrauch von Sniper- und Schützengewehren.

Eure Rüstung steigt jetzt auch nur noch bei einem Level-Up eurer Legenden oder wenn ihr bessere Schilde von Gegnern lootet.

Die besten Rüstungssets mit mehr als 100 Punkten gibt’s schließlich nur noch als sehr seltene Drops im Endgame. So müsst ihr nicht erst ewig nach passenden Rüstungen und dem zugehörigen Helm suchen, bevor ihr euch ohne Angstschweiß ins Gefecht stürzen könnt.

Eine klare Verbesserung, die den Spielfluss erhöht und ein rasanteres Gameplay ermöglicht.

Keine neuen Legenden, aber dafür bessere!

Diese Helden wurden gebufft: Update 24 bringt keine neue Legende, aber das ist kein Kritikpunkt. Vielmehr gibt es schon sehr viele Legenden, die so ziemlich jeden Spielstil abdecken und dann wurden noch massive Verbesserungen an den bestehenden Figuren vorgenommen.

Wer also gerne Ash gespielt hat, freut sich nun über eine neue Movement-Option der Androiden-Lady. Sie kann jetzt nämlich mitten in der Luft noch vorpreschen und so besonders fiese Manöver ausführen.

Diese Neuerung ist derart cool, dass Ash diese Season eine der populärsten Legenden wurde!

Revolverheld Ballistic wiederum kann seine Skills jetzt öfter einsetzen und seine Teamkameraden mit mehr Buffs versorgen.

Assault-Klasse – Jetzt rockt sie richtig!

So dominiert ihr jede Schießerei: Überhaupt wurde die Assault-Klasse massiv verbessert: Diese Angriffsspezialisten haben jetzt eine Menge weiterer Boni, die diese Rolle zu wirklichen Angstgegnern in allen Schießereien machen.

Ihr tragt nun als Assault-Legende insgesamt mehr Munition und zwei zusätzliche Granaten! Das ermöglicht längere und intensivere Gefechte.

Doch es wird noch besser: Wenn ihr eine Waffe wegsteckt, ist sie nach 2 Sekunden wieder voll geladen. Das ist ideal für einen aggressiven Spielstil, in dem ihr erst eine Wumme leer ballert und dann anstatt wertvolle Zeit mit Reload zu verschwenden, gleich zur nächsten Waffe wechselt.

All diese Legenden der Assault-Rolle sind jetzt richtig gut!

Wenn die Knarre dann ebenfalls leer ist, habt ihr im Idealfall beim erneuten Wechsel wieder eine frisch geladene Waffe in den Pfoten.

Und das zieht ihr dann so lange durch, bis ihr entweder keine Munition mehr habt oder alle Gegner sich in verlockende Loot-Kisten verwandelt haben.

Besonders cool: Wenn ihr die Schilde eines Feindes komplett wegballert, bekommt ihr einen Buff, der euch schneller macht, das Nachladen beschleunigt und dazu noch den Gegner markiert.

All diese Änderungen haben die Assault-Rolle gerade für mich wieder sehr attraktiv gemacht, da ich genau so einen schnellen, aggressiven Spielstil bevorzuge und damit mit Bangalore, Ash und Co richtig die Sau rauslassen kann!

Ah und eines noch: Die Entwickler haben so ziemlich jede(!) Waffe hart gebufft, sodass sie nun insgesamt effektiver sind und die TTK (Time to Kill) jetzt geringer ist. Es gibt also insgesamt flottere und tödlichere Kämpfe, was das Spiel noch besser macht.

Und obendrein entfernt diese Maßnahme ein großes, bisheriges Ärgernis, nämlich das der 3rd-Party-Kills. Da ihr jetzt meistens selbst dafür sorgt, dass euer Gegner auch ins Gras beißt, müsst ihr euch weniger darum sorgen, dass ein drittes Team sich in euer Gefecht einmischt und euch die Beute wegschnappt.

Mehr Fairness – Weniger Cheater

Darum geht’s jetzt gesitteter zu: Die beiden schlimmsten Spaßbremsen in Shootern sind seit jeher Cheater und unfaires Matchmaking. Dabei kommt es quasi aufs Gleiche heraus, ob euch ein frecher Schlawiner mittels Wallhack und Aimbot wegbläst oder ein Pro-Gamer im Alleingang die ganze Lobby mit seinen überlegen Skills wegraucht.

Cheater und überlegene Spieler sind jetzt deutlich seltener.

Beides gehen die Entwickler in Season 24 an und allein schon der Ausschluss von Linux-Systemen soll das Cheater-Aufkommen spürbar reduziert haben. Weitere Maßnahmen in dieser Richtung werden stetig im Laufe des Jahres erfolgen und weiterentwickelt werden.

Weiterhin haben die Entwickler am Matchmaking geschraubt und dafür gesorgt, dass ihr vermehrt gegen Gegner eurer Kragenweite antretet. Das gilt für den eher auf Casuals getrimmten regulären Modus wie auch den streng nach Rangstufen getrennten Ranglistenmodus.

So spielt sich Apex Legends jetzt nach 6 Jahren Weiterentwicklung

So viel zu den vielen Neuerungen, die es in Season 24 und den Updates unmittelbar davor gab. Doch wie spielt es sich jetzt?

Tatsächlich ist das einzigartige, dynamische Apex-Game- und Gunplay nach wie vor klar vorhanden. Wer das Spiel also schon gespielt hat, wird es auch schnell wiedererkennen.

Rampart ist nicht nur eine coole Legende, sie hat spezielle Versorgungskisten für euch auf der Map verteilt.

Aber dennoch fühlt es sich anders an. Es ist noch flotter, weniger fummelig, zugänglicher und übersichtlicher. Dazu haben die zahlreichen Änderungen an der Meta dazu geführt, dass auch eingefleischte Profis sich etwas umorientieren müssen, was wiederum alle Neueinsteiger und Wiederkehrer begünstigt.

War Apex Legends damals schon ein Diamant, so hat er jetzt noch einen schicken Brillantschliff und eine schöne Einfassung aus Gold bekommen!

Worauf wartet ihr also noch? Holt euch das kostenlose Apex Legends für die Plattform eurer Wahl und stürzt euch ins Gefecht. Es war nie einfacher und spaßiger, in diesen herausragenden Shooter einzusteigen und gerade jetzt zum 6. Jubiläum gibt’s besonders viele coole Goodies, die ihr abstauben könnt. Wir sehen uns in der Arena!