In Apex Legends findet ihr in Season 24 einfacher eure Lieblings-Waffe, statt schutzlos durch die Map zu irren

Apex Legends hat neue Informationen zur neuen Season 24: Takeover bekannt gegeben. Eines der Highlights ist eine neue Möglichkeit, wie ihr im Battle Royale eure liebsten Waffen gezielt finden könnt, statt bei der Suche zu verzweifeln. Auf MeinMMO erfahrt ihr, welche Highlights die Season sonst noch zu bieten hat.

Wie findet ihr eure Lieblings-Waffen? Apex Legends führt in Season 24 die sogenannten Arsenals ein. Das sind Waffenlager, die ihr an festgelegten Standorten aufsuchen könnt.

Diese Arsenals bieten euch dann eine Auswahl der Waffen, sodass ihr selbst entscheiden könnt, welche ihr spielen wollt. Apex’ „Battle Royale“-Lead-Designer Eric Canavese erklärte: „Wir wollten, dass die Spieler die Waffen benutzen können, die sie wollen.“ Zudem führte er aus, dass die Arsenals das „Raten“ beim Looten beenden und den Spielern stattdessen mehr Auswahl bei ihren Loadouts geben sollen.

Ihr könnt also zukünftig einfach ein solches Arsenal aufsuchen und euch die Waffe nehmen, die euch am besten gefällt. Und damit ihr diese nicht erst lange suchen müsst, sind sie während des Drops und vom Dropship aus sichtbar.

Zusätzlich zu den Arsenals könnt ihr während des Drops jetzt auch die POI-Namen und Informationen zu dem auffindbaren Loot sehen. Das soll die Absprache im Team erleichtern.

Weg mit den Helmen, her mit den Headshots

Was passiert mit den Helmen? Die Entwickler erklärten außerdem, dass Season 24 den Fokus stärker auf das eigentliche Kämpfen legen will. Passend dazu sollen alle Waffen des Spiels einen Buff erhalten. Nahezu jede Waffe habe beispielsweise erhöhten Schaden bekommen.

Zusätzlich wurden weiße, blaue und lila Helme komplett aus dem Spiel entfernt, damit das Erzielen von Kopfschüssen konstanter wird. Darauf aufbauend wurde auch an den Headshot-Multiplikatoren geschraubt. Mehr Details erfahren wir aber erst in den Patch Notes.

Besonders Scharfschützengewehre und DMRs sollen sich in Season 24 richtig gut anfühlen. Insgesamt zeigen diese Änderungen jedoch, dass jetzt die Assault-Legenden und nicht mehr die Supporter am Drücker sind. Deshalb wird es auch Buffs für Ash und Ballistic geben.

Wer Ranked spielen will, muss erst seinen Skill beweisen

Was wird an Ranked verändert? Das dritte große Highlight des Updates sind die neuen Ranked-Herausforderungen. Wer in Apex Legends ab Season 24 Ranked spielen will, muss nicht mehr nur Level 20 erreichen und kann loslegen.

Neue Spieler/ Accounts müssen fortan in einer Reihe Herausforderungen beweisen, dass sie den nötigen Skill und die Teamfähigkeit besitzen, um in dem gewerteten Modus antreten zu können.

Mögliche Ranked-Challenges sind etwa:

Stelle 500 Schilde mit Schildzellen wieder her

Verursache 2.500 Schaden als Support-Legende

Erreiche 5 Mal die Top-10 im Battle Royale

Accounts, die allerdings schon in vorherigen Seasons Ranked gespielt haben, müssen ihr Können nicht mehr beweisen, sondern dürfen sofort loslegen. Die Änderung gilt wirklich nur für neue Spieler und Accounts.

Apex Legends ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Shooter-Szene, doch in der jüngeren Vergangenheit musste das Spiel auch Kritik der treusten Fans einstecken. In der abgelaufenen Season 23 ging es deshalb zurück in die Vergangenheit. Mit „Original Royale“ gab es einen Modus, der an die Anfänge des Spiels im Jahr 2019 anknüpfen sollte: Nach Ärger mit der Gegenwart geht es für den großen Shooter von EA zurück zum Anfang