Stellt euch vor, eure neue Gaming-Hardware könnte sprechen – Ein Drama in 4 Akten

Stellt euch vor, eure Hardware wäre eine Gruppe von tapferen Helden, die mit ihren einzigartigen Fähigkeiten spannende Abenteuer erlebt. Das neue Line-up von NZXT zeigt euch, wie sowas aussieht.

Eine gelungene Gaming-Session hängt von vielen Dingen ab: dem Skill des Spielers, der Qualität der Mitspieler und den Gameplay-Qualitäten des Spiels selbst. Okay, wir wissen natürlich, dass jeder von euch jede Menge Skill hat und es eigentlich nur an der Hardware liegt.

Entsprechend ist passende Hardware besonders wichtig. Wenn ihr aufgrund einer trägen, unpräzisen Maus nichts trefft oder das Keyboard nur unzuverlässige Tastenanschläge auslöst, dann kann der Spaßfaktor nie groß werden. Und wir wollen gar nicht von blechern klingenden Mikrofonen und ranzigen Mauspads anfangen!

Daher ist starke Gaming-Hardware der heimliche Star eines guten Gamingabends. Um das zu verdeutlichen, haben wir hier dem neuen Gaming-Line-up von NZXT einmal eine Stimme gegeben.

So kommt das Gear selbst zu Wort und erzählt euch, warum es euer Spielerlebnis definitiv verbessert.

Die Heldentruppe: Eine Tastatur, eine Maus, ein Mikrofon und ein Mauspad

Das sind die Stars der Runde: Das aktuelle Hardware-Line-up vom Hersteller NZXT präsentiert sich hier als klassische Heldengruppe:

NZXT Function Elite MiniTKL : Eine robuste Gaming-Tastatur mit eleganter, minimalistischer Ausstattung. Sie ist der effiziente Tank und Anführerin der Gruppe.

Eine robuste Gaming-Tastatur mit eleganter, minimalistischer Ausstattung. Sie ist der effiziente Tank und Anführerin der Gruppe. NZXT Lift Elite Wireless : Eine flinke und präzise Gaming-Maus. Sie ist die quirlige Schurkin in der Gemeinschaft.

Eine flinke und präzise Gaming-Maus. Sie ist die quirlige Schurkin in der Gemeinschaft. NZXT Capsule Elite : Ein hochwertiges Mikrofon mit Studioqualität. Mit seiner glasklaren Stimme ist er der charismatische Barde im Team.

Ein hochwertiges Mikrofon mit Studioqualität. Mit seiner glasklaren Stimme ist er der charismatische Barde im Team. NZXT Zone Elite: Diese verlässliche Mausmatte garantiert reibungslose Abläufe. Daher ist sie die nützliche Supporterin, die alles zusammenhält.

Jetzt kennt ihr unsere Stars von NZXT. Begleitet sie auf ihrer ersten großen Quest in der Welt des Core-Gamings!

Akt 1 – Das Unboxing

Die Szene: Unsere vier Geräte wurden soeben ausgepackt und an ein starkes PC-Gaming-System angeschlossen. Nach und nach erwachen unsere Stars zum Leben.

Während der Rest der neuen Peripherie sich noch konfiguriert, ist die Tastatur Function Elite MiniTKL schon einsatzbereit: “Ok Leute, Ready-Check! Wer ist bereit für maximale Leistung?”

“Bereit, bereit, ich bin sowas von bereit!” kommt von der Maus Lift Elite Wireless, die vor lauter Energie schon regelrecht vibriert und geschmeidig hin und her gleitet.

“Jo, ich wurde schon bereit konstruiert! Von mir aus kann’s losgehen” tönt es glasklar und lässig aus dem Mikrofon Capsule Elite.

“Ich bin für euch da, verlasst euch auf mich!” meint die Zone Elite, die große XXL-Mausmatte, die beinahe den ganzen Tisch ausfüllt und für alle anderen Geräte eine optimale Unterlage bietet.

“Bist du dir sicher, dass du schon bereit bist, Boss?” wirft das Mikrofon skeptisch ein. “Dir scheint da was zu fehlen.“ Der Blick fällt auf den offenbar fehlenden Ziffernblock.

“Quatsch! Ich bin eine TKL-Tastatur. Dass ich keinen Ziffernblock habe, ist ein Feature! Diese überflüssigen Tasten braucht eh niemand und dafür bin ich viel kompakter und ergonomischer als diese klobigen Modelle!” kommt es vom Function Elite. “Schau lieber du zu, dass du deine Treiber installiert bekommst!”

“Treiber, Schmeiber! Ich bin Plug-and-Play, Mann! Steck mich rein und ich leg’ sofort los, yeah!” entgegnet das Mikrofon.

“Ey, Jungs, lasst es gut sein, ich will endlich loslegen! Ich bin kabellos-entfesselt und habe extra Gewicht abgebaut, um noch flinker zu werden. Ich wiege nur noch 57 Gramm und mein Sensor schafft 26.000 DPI! Lass mich endlich was erleben!” funkt die Maus dazwischen.

Dabei wuselt sie aufgeregt auf dem Mauspad herum. Die meint nur gutmütig “Ok, ich seh schon, wir brauchen dringend was zu tun. Aber keine Sorge, ich hab genug Platz für euch alle und mit mir als Support kann unsere kleine Maus erst richtig aufdrehen. Aber seht, es geht los!”

Akt 2 – Erste Gefechte

Die Szene: Das Spiel startet und erste Encounter fordern unsere Hardware-Gruppe.

Die Tastatur prahlt, während sie hektischen Tastenanschlägen und den Belastungen des Gamings stoisch standhält:

“Haha, kommt ruhig! Ich halte alles aus! Mein hochwertig verarbeitetes Gasket-Mount-Design samt Schalldämpfung sorgt für großartige Haptik. Und mit meiner in über 40 Zwischenstufen anpassbaren Tastenempfindlichkeit bin ich für jede Herausforderung gewappnet!”

Die flinke Maus ist dabei nicht weniger gefordert, doch sie macht ihren Job mit Leichtigkeit. Wie ein geölter Blitz saust sie über das Mauspad und zahlreiche Klicks ihrer Tasten sind wie Musik in den Ohren. Da kein lästiges Kabel sie aufhält, ist sie sogar noch beweglicher unterwegs:

“Seht her und erzittert! Ich bin völlig frei und dank modernster Wireless-Technologie habe ich keine Verzögerungen! Und mein Akku hält locker 70 Stunden. Ich kann das den ganzen Tag machen – im Gegensatz zu der Person, die mich bedient!”

Derweil sorgt das Mikrofon für die optimale und klar verständliche Kommunikation: “Wie gut, dass ich eine hochwertige 25mm-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik habe. So wird euer Geklicke und Geklacker schön sauber ausgefiltert und unsere Mitstreiter hören nur, was sie auch sollen.

Auf der stabilen Zone-Elite-Mausmatte stehen alle Geräte optimal fest und genau an ihrem richten Platz: “Keine Sorge, liebe Freunde, ich hab alles im Griff. Wortwörtlich, denn meine rutschfeste Unterseite ist Gummi-beschichtet und so flutscht bei mir nix weg. Also keine falsche Rücksichtnahme!

Akt 3 – RGB-Transmog-Party

Die Szene: Die ersten Fights sind geschlagen und die Geräte haben etwas Zeit, zu entspannen und sich in aller Pracht zu zeigen.

“Ich bin ja kein eitler Geck, aber schaut mal, wie schön meine anpassbaren 45 LEDs für Beleuchtung sorgen. Ein wenig dezentes Licht unter den Tasten hat noch niemanden geschadet.” spricht das stolze Keyboard, während es sich im Glanze seiner LEDs sonnt.

“Ja, sieht echt gut aus! Das passt auch perfekt zu meiner eigenen RGB-Beleuchtung.” tönt die Maus dazwischen, während sie ihre eigenen LEDs in bunten Farben erstrahlen lässt.

“Das nennt ihr bunt?” unterbricht das prahlerische Mikrofon die Szene: “Seht her und verzweifelt!” Das Capsule Elite dreht sich um und präsentiert die prächtig erleuchtete Rückseite. Eine ganze Reihe von LEDs zaubern wahrhaft bezaubernde Lichteffekte auf das Gerät.

Die Mausmatte beteiligt sich an diesem Freudenfeuer der Eitelkeit nicht. Sie hat zwar keine RGB-Beleuchtung, aber in ihrem eleganten, matten Schwarz (sie hätte auch in Weiß kommen können) komplementiert sie die anderen Geräte mit deren bunten Effekten wunderbar.

Akt 4 – Der Endgegner!

Die Szene: Die große RGB-Modenschau währt nicht lange, denn ein epischer Bosskampf fordert unsere Geräte bis aufs Äußerste! Jetzt müssen sie wirklich zeigen, was sie von herkömmlicher Peripherie unterscheidet.

“Ich bin unbesiegbar! Meine magnetischen Schalter und perfekt abgestimmte Firmware verfolgen präzise jeden Tastendruck! Meine Abfragerate liegt bei 8.000 Eingabesignalen – PRO SEKUNDE. Und hab ich schon erwähnt, dass ich Rapid Trigger und Snap Overrides habe? So kann ich noch schneller Aktionen auslösen und die letzten Eingaben für perfektes Strafing priorisieren! Nehmt das, ihr Unwürdigen!”

Die Tastatur ist wahrlich in seinem Element und egal, wie eifrig in seine Tasten gehämmert wird, sie steckt alles weg und setzt jede Eingabe in Sekundenbruchteilen um.

“Ich fliege! Ich siege! Ich bin der Blitz! Der Donner!” Die kleine Maus saust wie ein Kugelblitz über die Matte. “Meine Polling Rate ist bei 8.000 Hz und meine Tasten sind so schnell, dass niemand Zeit zum Reagieren hat. Sogar den gefürchteten Klauengriff beherrsche ich!”

Dank seiner Montage an einem optionalen Schwenkarm schwebt das Capsule Elite Mikrofon über allem und ermöglicht mit seiner Studioqualität glasklare Absprachen im Raid. “Hört ihr das? Das ist Studioqualität! 24-Bit mit 196 kHz! So geht das!”

Die Matte lässt das alles kalt. Sie unterstützt stoisch die Bemühungen der anderen Geräte, vor allem die Maus hat ihren Spaß: “Zum Glück bin ich extra groß im XXL-Format. So ist der ganze Tisch von meiner glatten Nano-Knit-Oberfläche bedeckt. Da kannst du noch besser herumsausen, Mausi!”

Dankbar blinkt die Maus kurz in Anerkennung, dann geht es schon weiter mit dem Endfight. In einem Inferno von Tastengeklapper, Mausklicks und glasklarer Sprache im Mikrofon geht der Endgegner schließlich in die Knie. Der Tag ist gewonnen, dank überlegener Hardware und nur dank dieser!

Epilog

Nach ihrem großen Sieg über den Endboss dürfen unsere Hardware-Stars von NZXT endlich entspannt abschalten. Die RGB-Lichter gehen aus und die Hardware geht in Standby. Alle vier Geräte haben ihren ersten großen Einsatz mit Bravour gemeistert.

