Wer einen leistungsstarken Hingucker aus seinem Gaming-PC machen will, kommt an diesen Neuheiten von NZXT nicht vorbei!

Damit das alles auch noch fabelhaft aussieht, sind die Lüfter mit RGB-Lichtern ausgestattet und die Pumpe hat obendrein ein IPS-Display mit 6,90 cm Bildschirmdiagonale. Darauf könnt ihr entweder eure Lieblingsbilder- und GIFs darstellen oder euch wichtige Systemdaten anzeigen lassen. Dazu hat das Display einen RGB-Ring und bringt so noch mehr Farbe in euer Case.

Was ist die Kraken Elite? Dieses Gerät ist ein All-In-One-Flüssigkühlsystem für euren PC. Eine Wasserkühlung, die alles vereint, was ihr für den optimalen Einsatz mit eurem Prozessor benötigt.

