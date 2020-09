Aus diesem Grund bot Apple Epic Games an, den Bann von Fortnite aufzuhaben. Allerdings muss Epic sich dann an die Regeln halten und V-Bucks der iOS-Version dürfen nicht mehr extern über Epic Games angeboten werden.

Apple bot Epic Games sogar an, das Spiel wieder in den Store aufzunehmen, wenn alle V-Buck-Käufe wieder über die iOS-Version laufen. Doch Epic akzeptierte dies nicht. Stattdessen bat das Unternehmen die zuständige Richterin Yvonne Gonzales Rodriguez Rogers, Apple dazu zu bringen, den Bann von Fortnite aufzuheben . Was daraus wird, ist noch nicht bekannt.

Worum geht es? Epic Games wollte keine 30% der Einnahmen durch Verkäufe von V-Bucks im Online-Shooter Fortnite an Apple abgeben, wenn Kunden diese Ingame-Währung über die iOS-Version des Spiels kauften. Also wurde der direkte und günstigere Kauf von V-Bucks durch Epic angeboten.

