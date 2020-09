Der Rechtsstreit zwischen Epic und Apple um den Online-Shooter Fortnite auf iOS spitzt sich zu. Apple hat jetzt Gegenklage gegen Epic eingereicht. Die seien vertragsbrüchig geworden. Apple fordert Schadensersatz und sagt, Epic würde sich als moderner Robin Hood inszenieren, es gehe aber rein ums Geld.

Das ist die Situation:

Das ist jetzt die Antwort von Apple: Apple hat eine 65-seitige Gegenklage beim Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht (via courtlistener). Dort heißt es:

Laut Apple habe Epic Games mehr als 600 Millionen US-Dollar durch den App Store verdient.

Das ist der Standpunkt von Apple: Apple vertritt den Punk, Epic wolle eine Sonderbehandlung erreichen und die Regeln umgehen wollen:

Die Art, wie Epic gegen den App Store vorgehen, sei „kaltblütig“ und „nicht viel mehr als ein Diebstahl“ gewesen.

Dabei habe Epic die Vorzüge des App Stores genutzt, wie keine andere Firma in den letzten zwei Jahren:

Apple wirft Epic weiterhin vor, hinterrücks anzugreifen. Noch im April 2020 hätte sich Manager von Epic bei Apple für die Unterstützung bedankt. Aber gleichzeitig hätten sie eine Legion von Anwälten und PR-Leuten beschäftigt, um eine hinterhältige Attacke auf den App Store zu planen.

Den Angriff hätten sie dann um 2:00 Uhr nachts gestartet und eine E-Mail geschickt, dass sie sich nicht mehr an die Beschränkungen von Apple halten werden. Bereits kurz danach wäre die „räuberische Funktion“ mit einem Hotfix live gegangen.

Diesen Hotfix bezeichnet Apple als „Trojanisches Pferd“. Denn so wie das Pferd die Mauern Trojas überwand, umging Epic den Review-Prozess von Apple. Per Hotfix schleuste man die Möglichkeit ein, dass Nutzer des App Stores direkt an Epic zu zahlen und damit Apple komplett von dem Prozess auszuschließen.

Das fordert Apple: Apple fordert, das Gericht solle erklären, dass Epic schuldig ist, gegen verschiedene Gesetze in Kalifornien verstoßen zu haben, indem sie vertragsbrüchig wurden und unlauteren Wettbewerb betrieben hätten. Das Gericht solle Apple nun Schadensersatz zusprechen.

Außerdem solle das Gericht es Epic untersagen, weiterhin unautorisierte Zahlungsmethoden für iOS-Apps anzubieten.

Das steckt dahinter: Das ist der Kampf ums „Narrativ“. Die Fakten sind klar. Die leugnet auch keiner. Die Frage ist, wie man es darstellt:

Another argument against supporting #FreeFortnite is „this is just a billion dollar company fighting a trillion dollar company about money“. But the fight isn’t over Epic wanting a special deal, it’s about the basic freedoms of all consumers and developers.