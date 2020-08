In ihrer Klage gegen Epic Games hat Apple der Firma vorgeworfen, sie hätten eine Sonderbehandlung für ihr Spiel Fortnite erwartet. Der Boss von Epic wehrt sich dagegen auf Twitter.

Was ist passiert? Seit dem 13. August tobt zwischen Epic Games und Apple sowie Google eine regelrechte Schlacht.

Was sagt Apple? In den neuen Unterlagen, die beim Gericht eingereicht wurden, hat Apple seinen Gegner scharf angegriffen. Die Firma erklärte, dass Epic bereits im Juni auf sie zugegangen sei, mit der Anfrage einige neue Features vorzustellen.

Eins dieser Features würde es Epic erlauben, die 30-%-Gebühr von Apple zu umgehen. Das heißt das Geld für die Microtransactions in Fortnite würde direkt an Epic fließen.

Trotz der Tatsache, dass Apple diese Features abgelehnt hat, setzte Epic diese Features am 13. August dennoch. Es war eine „bewusste Entscheidung Apple zu betrügen“, so das Dokument.

Apples Darstellung von der Anfrage zu den Features suggeriert, dass Epic hier eine Sonderbehandlung erwarten würde. Sie wollten für ihr Spiel Fortnite Vorteile erwirken und somit mehr Geld machen.

Der Chef von Epic, Tim Sweeney, wehrt sich allerdings dagegen.

Was sagt der Epic-Chef? Auf seinem Twitter-Account machte Sweeney einen Post zu dem Schreiben von Apple:

Apple’s statement is misleading. You can read my email in Apple’s filing, which is publicly available. I specifically said in Epic’s request to the Apple execs, „We hope that Apple will also make these options equally available to all iOS developers…“ https://t.co/yRio08fPSy pic.twitter.com/HsqjApFQeo