Epic verspottet Apple ein letztes Mal in Fortnite – Schmuggelt fiesen Skin auf iOS

Spieler, die Fortnite gerne auf iOS-Geräten von Apple zocken, können ab sofort keine Updates mehr laden und stecken für immer in Season 3 fest. Doch als letzten Hieb gegen Apple hat Entwickler Epic Games noch ein finales Update mit einer Troll-Aktion durchgeschmuggelt.

Was ist das letzte Update für Fortnite auf iOS? Während für alle Fortnite-Spieler gestern Season 4 von Kapitel 2 online ging und man sich mit Marvel-Helden wie Thor und Iron Man balgen kann, schauen User auf iOS-Geräten in die Röhre. Durch den Rechtstreit zwischen Apple und Epic sind Spieler auf iPhone und Co. bis auf Weiteres permanent in Season 3 gefangen und können nur noch ist anderen Apple-Usern zusammen spielen.

Doch bevor alles dichtgemacht wurde, konnte Epic noch ein letztes Update aufspielen und das ist ein einziger Troll-Move gegen Apple.

Das ist der Skin Tart Tycoon.

Tart Tycoon – Darum ist der Anti-Apple-Skin so trollig

Das ist der Skin: Als letztes Update bekamen iOS-Spieler noch den Skin „Tart Tycoon“. Der zeigt einen dürren Kerl in grauem Anzug, der einen überdimensionierten Apfel als Kopf hat. Der Gesichtsausdruck der Figur zeigt eine dauerhafte Mine des Missfallens und der Freudlosigkeit.

Eine ähnliche Apfelgestalt war schon im berüchtigten 1984-Film von Epic zu sehen, in dem der Apfel-Boss seine Schreckensherrschaft verkündete und Epic zum Kampf um die Freiheit von Fortnite auf iOS-Geräten aufrief.

Hier trat der Tart Tycoon zum ersten Mal auf.

Darum ist der Skin so provokant: Der unsympathische Apfelkopf soll wohl den Chef von Apple darstellen und der Name „Tart Tycoon“ ist ebenfalls voller Spott. Denn Während „Tart“ eigentlich für ein leckeres Apfeltörtchen steht, kann der Begriff auch als Umschreibung für den Begriff „Flittchen“ genutzt werden.

Außerdem wird der Begriff „Tard“ (mit d), im Online-Jargon gerne genutzt, um dumme Mitspieler zu beschimpfen. Der Begriff kommt hier vom englischen Wort „Retard“, was grob mit etwa Idiot oder Zurückgebliebener übersetzt werden kann.

Der Apfelkopf in Aktion.

Die deutsche Version kommt mit dem Namen „Finanzchef Fallobst“ hingegen nicht so vieldeutig daher.

Wo bekommt man den Skin? Wer den Skin haben will, der musste am großen FreeFortnite-Turnier letzte Woche teilgenommen haben. Dort gab es dann als Prämie unter anderem den Skin, den man sich ohne großen Aufwand verdienen konnte. Die Aktion und die Tatsache, dass ausgerechnet dieser Skin jetzt noch in der iOS-Version vorhanden ist, stellt eine letzte rüde Geste von Epic gegen Apple dar. Es bleibt aber weiterhin spannend, wie sich der Rechtstreit weiterentwickelt.