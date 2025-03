Amouranth zeigt auf Twitch endlich den Ehemann, der sie unterdrückt hat, aber jetzt beschützt er sie mit der Pistole vor Räubern

Es bleibt abzuwarten, was die weiteren Ermittlungen und eventuellen Verhaftungen bringen werden. Auch ein deutscher Twitch-Streamer hatte ungebetenen Besuch, allerdings von der Polizei selbst und das mitten im Livestream: Mitten im Bosskampf in Elden Ring steht plötzlich die Polizei bei Twitch-Streamer Trymacs

Wie ging es danach weiter? Amouranth und ihr Ehemann leben momentan nicht in ihrem Haus. Sie sind tagsüber dort, um bessere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, abends schlafen sie in Hotels.

Das waren die Geschehnisse des Überfalls : In einem Stream auf Twitch (via twitch.tv ) schildert das Ehepaar den Vorfall, während sie von Kick-Streamer Adin Ross interviewt werden:

Von dem Vorfall mit ihrem Ehemann wurden in den letzten Jahren nicht mehr gesprochen. Umso erstaunter ist die Community jetzt, da die Twitch-Streamerin sich mit ihrem Ehemann Nick in einen Livestream setzt und mit ihm den Raubüberfall auf ihr Haus schildert. Dabei steht Nick wie ein Held dar.

Was ist mit Amouranths Ehemann vorgefallen? Im Oktober 2022 gab Amouranth unter Tränen in einem Twitch-Livestream bekannt, sie sei verheiratet. Vorher hatte sie ihren Beziehungs-Status nie erwähnt. Viele ihrer Fans gingen offenbar davon aus, dass sie Single war.

Die Twitch -Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa und ihr Ehemann Nick wurden in ihrem Haus überfallen. Sie konnten die Räuber abwehren, auch durch den Einsatz von Nick und seiner Pistole. In einem Stream auf Twitch sprechen die beiden über den Vorfall. Die Community fragt sich jedoch, ob Nick der gleiche Ehemann ist, der Amouranth 2022 noch unterdrückt haben soll.

