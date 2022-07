AMD Radeon RX 6000 und Ryzen 5000 gibt es jetzt supergünstig im Angebot

Seit heute läuft ein großer Sale mit Produkten von AMD wie den Radeon RX 6000 GPUs oder den Ryzen 5000 Prozessoren bei Mindfactory.

AMD gehört nicht umsonst zu den Marktführern bei so ziemlich allem, was in euren PCs oder Notebooks verbaut wird. Besonders bei Prozessoren und Grafikkarten für Gamer bekommt ihr hier absolute Top-Leistungen. Seit heute läuft mit AMD Game On eine große Sale-Aktion, bei der ihr viele Produkte wie Radeon RX 6000 GPUs oder Ryzen 5000 Prozessoren deutlich günstiger bekommen könnt.

AMD Game On: Alle Infos zur Aktion

Die Aktion erstreckt sich über verschiedene Shops wie Mindfactory, Alternate oder Cyberport. Vom 25. Juli bis zum 5. August findet ihr dort jede Menge starke Angebote verschiedener Modelle. Bei den Grafikkarten und den CPUs ist für so ziemlich jedes Budget etwas dabei, die meisten Angebote sind speziell für den Gaming-Einsatz geeignet.

Wenn ihr euer Set-Up also um die nötige Leistung erweitern wollt oder einen ganz neuen PC zusammenstellt, könnt ihr aktuell richtig ordentlich sparen.

Schnappt euch jetzt einen Gaming-Monitor von MSI mit 200 Hz zum neuen Tiefstpreis

Radeon RX 6000 im Angebot

Bei der Radeon RX 6000 Serie handelt es sich um AMDs aktuellstes Sortiment an Grafikkarten. Die besten Modelle bieten hier eine extrem starke Leistung und können aktuelle Spiele mit hohen Einstellungen und jeder Menge fps darstellen. Besonders gefragt ist dabei die High-End-GPU Radeon RX 6800, aber auch die 6700 oder 6600 liefern starke Ergebnisse.

Bei ganz außergewöhnlichen Anforderungen bieten sich auch die 6900 oder 6950 Modelle an. Mindfactory hat eine große Auswahl verschiedener Karten teilweise stark reduziert. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild vom Angebot:

Ryzen 5000 günstiger

Ebenso wichtig wie eine gute GPU ist der passende Prozessor. Diese zentrale Steuerungseinheit verwaltet euer System und steuert die anderen Komponenten. Nicht umsonst gilt die CPU deshalb auch als Herzstück eines jeden Rechners.

Wer sein System primär fürs Gaming aufbaut, kommt kaum an den Modellen der Ryzen 5000 Serie von AMD vorbei. Diese liefern jede Menge Leistung, sind leicht austauschbar und zukunftssicher gestaltet. Egal, ob ihr euch für einen Ryzen 5, 7 oder 9 entscheidet, hier könnt ihr eurem PC richtig auf die Sprünge helfen. Bei Mindfactory sind glücklicherweise gleich mehrere Modelle im Angebot.

Noch mehr Aktionen

Weitere Top-Deals gibt’s in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch nämlich jeden Tag die besten Aktionen und Angebote aus den Kategorien Hardware, Gaming und Multimedia vor – von uns für euch verglichen und geprüft.