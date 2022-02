Prime Video Filme für 99 Cent: Mit Top-Thriller aus 2021 & Horrorkomödie

Bei Amazon Prime Video könnt ihr dank der Angebots-Aktion wieder Filme für 99 Cent leihen. Darunter finden sich zwei grandiose Filme.

Filmfans können sich dieses Wochenende wieder ihrem liebsten Hobby widmen und eine Vielzahl an Filmen bei Amazon Prime Video für jeweils nur 99 Cent leihen. Damit steht dem gemütlichen Filmabend nichts im Wege. Zur Auswahl stehen dieses Mal auch ein paar Highlights aus 2020 und 2021.

Wir haben euch zwei besonders interessante Filme aus der Amazon Film-Aktion herausgesucht: Promising Young Woman und Freaky.

Der beste Film der Amazon-Aktion: Promising Young Woman

Promising Young Woman zählt zu den besten Filmen des Jahres 2021. Er wurde für insgesamt fünf Oscars nominiert und bekam den Preis für das beste Drehbuch. Für Thriller-Fans ist der Film für 99 Cent definitiv eine sehr gute Wahl.

In Promising Young Woman wird die Geschichte von Cassie erzählt. Eigentlich hatte sie eine vielversprechende Zukunft vor sich, doch ein mysteriöser Zwischenfall hat schlagartig alles auf den Kopf gestellt. Als Mitarbeiterin eines Coffeeshops wirkt sie auf Außenstehende unauffällig, obwohl sie ein geheimnisvolles Doppelleben führt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Großartige Horrorkomödie: Freaky

Komödie und Horror verbinden sich oftmals auf ganz wunderbare Weise. So auch beim Film Freaky. Die Horrorkomödie mit Vince Vaughn und Kathryn Newton lief 2020 in den deutschen Kinos. Interessant ist bei dem Film, dass das typische Body-Switch-Motiv einen besonderen Twist bekommt.

Im Film Freaky tauscht eine 17-jährige High-School-Schülerin ihren Körper mit dem eines Serienmörders. Für die Mischung der Genres bekam Freaky zwei Nominierungen bei den MTV- und Saturn-Awards. Zudem zeigt die IMDb-Wertung von 6.4 Punkten, dass der Film auch beim Publikum gut ankam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Diese Filme sind für 99 Cent ebenfalls einen Blick wert

So könnt ihr geliehene Filme bei Amazon schauen: Auf Smart-Geräten wie dem Fernseher, dem Smartphone, dem Tablet oder an der Konsole könnt ihr einfach die Prime Video App nutzen. Dort lassen sich eure geliehenen Filme abrufen und schauen. Ebenso könnt ihr sie über den Browser am PC schauen.

Das solltet ihr zudem beachten: Filme, die ihr euch bei Amazon Prime Video leiht, stehen euch 30 Tage zur Verfügung. Fangt ihr einmal einen Film an zu schauen, dann bleiben euch nur 48 Stunden, um ihn zu Ende zu sehen. Danach wird der Film aus eurer Videobibliothek gelöscht und ihr müsst ihn erneut leihen oder kaufen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.