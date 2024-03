Amazon Oster-Angebote: Schnappt euch jetzt den neuen Fire TV Stick 4K zum halben Preis

Die Amazon Oster-Angebote sind da und ihr könnt mal wieder richtig sparen. Schnappt euch jetzt den neuen Fire TV Stick 4K mit 50% Rabatt.

Amazon hat seine Oster-Angebote gestartet. Tausende Artikel aus den unterschiedlichen Kategorien sind jetzt günstiger. Die Aktion läuft noch bis zum 25. März. Wir stellen euch die spannendsten Deals in den kommenden Tagen ausführlich vor, hier kommt ihr direkt zur Übersichtsseite von Amazon:

Amazon Oster-Angebote: Fire TV Stick 4K zum halben Preis sichern

Darum geht’s: Mit dem Fire TV Stick 4K verwandelt ihr so ziemlich jeden Fernseher im Handumdrehen in einen UHD Smart-TV. Alles, was es dazu braucht, ist ein HDMI-Anschluss, eine WLAN-Verbindung und natürlich muss euer Fernseher die Auflösung auch unterstützen.

Genießt all euere Streaming-Dienste bequem an eurem Fernseher!

Der TV Stick ist auch eine günstige Möglichkeit, einen Budget-TV aufzuwerten. Diese haben häufig schwächere Betriebssysteme oder reagieren nur behäbig. Amazon hat den Stick 2023 überarbeitet und verbessert. Der Prozessor bietet jetzt 25% mehr Leistung und auch der Arbeitsspeicher ist größer. So läuft alles noch flüssiger.

Das ist das Angebot: Im Rahmen der Oster-Angebote gewährt euch Amazon einen Rabatt in Höhe von 50% auf die aktuellste Version des Sticks. So kostet euch der Fire TV Stick 4K aktuell nur noch 34,99€ statt 69,99€. Der Versand ist kostenlos.

Weitere Angebote

Neben dem Stick sind auch weitere Produkte aus dem ‘Fire TV’-Sortiment Teil der Oster-Angebote. Das sind die Deals:

