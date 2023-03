Amazon: Meine absolute Lieblings-Gaming-Tastatur gibt es gerade für 90 Euro und ist für den Preis (fast) unschlagbar

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Tatsächlich hab ich mir die Tastatur schlussendlich wegen des tollen Designs gekauft. Dass die Vulcan 121 zu meinen absoluten Favoriten gehört , liegt aber nicht am Design, sondern an den Switches unter den Tasten. Roccat verbaut seine hauseigenen Titan-Switches. Und die taktilen, braunen Titan-Switches gefallen mir persönlich richtig gut. Vor allem zum Schreiben finde ich sie hervorragend.

Warum ich diese Tastatur auch 2023 bedenkenlos weiterempfehlen kann – allein bei dem Preis – lest ihr in diesem Artikel.

