Amazon bietet im Angebot das MSI Katana GF66 mit RTX 3070 und Intel Core i7 zum Release von Far Cry 6 besonders günstig an.

Am 7. Oktober 2021 erscheint Far Cry 6 für PC und Konsolen. Solltet ihr noch die passende Gaming-Hardware suchen, um den neuesten Ableger der Far Cry-Reihe spielen zu können, gibt es nun ein dazu interessantes Angebot bei Amazon.

Auf dem Notebook ist Windows 10 vorinstalliert. Natürlich könnt ihr das Betriebssystem kostenlos auf Windows 11 aufwerten.

MSI Katana GF66 11UG-098 Gaming-Laptop mit RTX 3070

So stark ist das Angebot: Ihr erhaltet das MSI GF66 Gaming-Notebook zum Angebotspreis von nur 1.649 Euro. Damit spart ihr rund 150 Euro gegenüber dem Normalpreis. Wer möchte, kann es zudem bei Amazon mit einer 0%-Finanzierung kaufen und bequem in Raten bezahlen.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 15,6 Zoll Wide-View-Bildschirm mit Full-HD und 144 Hz

CPU: Intel Core i7-11800H mit 8x 2,4 GHz

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 mit 8 GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4-3200 – Erweiterbar auf bis zu 64 GB

Speicherplatz: 512 GB SSD

Anschlüsse: HDMI 2.0, USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, 1x USB-A 2.0

Gewicht: 2,1 kg

Neueste Spiele in Full-HD genießen: MSI hat in diesem Gaming-Notebook einen sehr schnellen Intel Core Prozessor der 11. Generation und eine RTX 3070 verbaut. Damit erfüllt das Notebook die Systemanforderungen um Far Cry 6 mit aktiviertem Raytracing in Full-HD mit 60 FPS und mehr spielen zu können. Mit der verbauten Hardware ist das Notebook natürlich auch in der Lage andere aktuelle und kommende Spiele in Full-HD mit 60 FPS abzuspielen.

Das 144 Hz Display ist zudem für alle interessant, die schnelle Spieler wie Shooter oder MOBAs auf dem Gaming-Notebook spielen wollen. Mit 2,1 kg ist der Laptop zudem relativ leicht.

Wie schneidet es im Test ab? Bei Notebookcheck.com kommt man zum Fazit, dass das MSI GF66 ein grundsolides Gaming-Notebook ist. Dank des aktuellen Prozessors von Intel und der RTX 3070 muss es sich mit seiner Leistung nicht verstecken. Für verbesserungswürdig halten sie die Software des Notebooks und die aus ihrer Sicht wenigen Anschlüsse.

Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass der Gaming-Laptop sauber funktioniert. Wer nicht auf jedes Frame bei den Bildwiederholraten schaut, wird mit dem Laptop Spaß haben können und aktuelle Titel ohne Problem spielen. notebookcheck.com

