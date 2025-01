„Alter Diablo-Fan“ wurde mit Teil 2 groß, versteht nicht, warum alle auf Diablo 4 rumhacken

Diablo 4 hat es nicht leicht, denn viele Spieler hacken seit Release auf dem neuesten Teil der ARPG-Reihe herum. Ein Fan sagt jetzt: Es ist zwar nicht so gut wie Diablo 2, aber ein Fortschritt zu Diablo 3.

Für viele Fans der Reihe ist Diablo 2 nach wie vor der Favorit, und mit Diablo 4 wollte sich Blizzard vom Ton her wieder mehr an Teil 2 und 1 orientieren. Auch kehrte der Druide zurück, der das letzte Mal in Diablo 2 spielbar war. Runen haben mit der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred, ebenfalls ihre Rückkehr gefeiert. Dazu hat Vessel of Hatred eine ikonische Zone aus Diablo 2 zurückgebracht.

Was sagt der Fan konkret? Auf Reddit äußert sich ein Spieler zu der Kritik an Diablo 4 und meint: Das Spiel scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Das sagt er als „alter Diablo-Fan“, der mit Diablo 2 aufgewachsen ist. Er sei mit einem Freund in Season 6 wieder eingestiegen und freue sich auf Season 7.

In seinem Beitrag schreibt er konkret: „Spinne ich? Es gibt ständig Kritik an diesem Spiel, aber ehrlich gesagt, ich finde es im Moment gar nicht so schlimm. Es ist nicht so gut wie Diablo 2 (was ist das schon?), aber für mich zumindest ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zu Diablo 3. Übersehe ich etwas?“

„Gut für 100 Stunden, aber nicht für 1.000“

So reagiert die Community darauf: In den Kommentaren greifen viele Spielerinnen und Spieler das Thema auf. Sie betonen, dass sich Diablo 4 mit jeder neuen Season deutlich weiterentwickelt hat und inzwischen ein wesentlich besseres Spielerlebnis bietet als noch zum Release.

Der Top-Kommentar stammt von Doomguy231, ihm stimmen über 450 Leute anhand von Upvotes zu. Er schreibt, dass sich die Leute „einfach gerne beschweren“. Diablo 4 wird zwar nie das beste Spiel aller Zeiten sein, aber es ist großartig, um einfach abzuschalten und entspannt zu grinden, findet er.

Auch Crazycow88 sieht das ähnlich und schreibt: „Ich spiele seit Season 1 und es wird meiner Meinung nach mit jeder Season besser. Die Story und die Erweiterung waren gut. Wenn ich vom Endgame-Grind gelangweilt bin, spiele ich einfach etwas anderes. Es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber definitiv auch nicht das schlechteste.“

Im Kommentar antwortet Bierzgal dem Beitragsersteller, dass Diablo 4 keineswegs ein schlechtes Spiel sei, sondern ein „anständiges“. Allerdings fehle das gewisse Etwas, um „fantastisch“ zu sein – etwas, das man bei einer so legendären Reihe eigentlich erwarten würde. Diablo 4 sei ein großartiges Spiel, um etwa 100 Stunden zu genießen, aber nicht so packend, dass man 1.000 Stunden investieren möchte, schreibt er.

Was wird an Diablo 4 kritisiert? In dem Beitrag kommentiert ein Nutzer, dass Diablo 4 keinen guten Start hatte. „Das Loot-System war schrecklich und es gab kein Endgame, was bei einem Start im Jahr 2024 nach 10 Jahren Diablo-3-Feedback einfach nicht akzeptabel ist. Die Kampagne war solide, aber alles andere nicht.“

Generell bekommt Diablo 4 bereits seit Release viel Kritik von der Community ab. Die Kern-Punkte sind:

Am 21. Januar 2025 startet die neue Season 7 in Diablo 4 und bringt frischen Content ins Spiel. Was uns konkret erwartet, erfahren wir in dem kommenden „Campfire Chat“-Livestream der Entwickler am 16. Januar. Hier auf MeinMMO fassen wir danach für euch die wichtigsten Infos aus dem Stream zusammen. Alles, was bisher zur neuen Season bekannt ist, findet ihr hier: Diablo 4 Season 7: Start-Datum, PTR und Inhalte