Eine wichtige Änderung für PS Plus könnte alle Spieler treffen, die sich noch keine PS5 gekauft haben

Sony verteilt jeden Monat 3 kostenlose Spiele für die PS4 und PS5 mit PS Plus. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Denn Sony hat angekündigt, dass es Änderungen geben wird.

PS Plus ist für alle Spieler auf der PlayStation Pflicht, wenn sie Online spielen möchten. Als netten Bonus gibt es seit vielen Jahren jeden Monat 3 Spiele, die man ohne Aufpreis kostenlos mit dem Abo spielen kann. Unter den drei Spielen gibt es immer die Option, ein oder zwei Titel auch auf der PS4 spielen zu können. Doch genau das wird sich bald ändern.

Sony will keine PS4-Spiele mehr mit PS Plus anbieten

Was ändert sich? Ab 2026 wird das Angebot von PS4-Spielen nicht mehr einer der Hauptvorteile des Dienstes sein. Stattdessen wird sich Sony auf die Bereitstellung von PS5-Titeln konzentrieren und die kostenlosen Spiele für die PS4 streichen. Das erklärte jetzt Adam Michel, Director, Game Services – Content bei Sony Interactive Entertainment (via videogamechronicle.com):

Da viele unserer Spieler derzeit auf PS5 spielen und dazu übergegangen sind, PS5-Titel über den monatlichen Spiele- und Spielekatalog-Vorteil einzulösen und darauf zuzugreifen, entwickelt sich auch PlayStation Plus mit diesem Trend und wird sich ab Januar 2026 darauf konzentrieren, PS5-Titel über den monatlichen Spiele- und Spielekatalog-Vorteil anzubieten

Wie viele Spieler sind davon betroffen? Laut Reddit.com hatte PlayStation im Sommer 2024 rund 100 Millionen aktive Nutzer in den USA, davon die Hälfte (49 Millionen) auf der PlayStation 4. Wie die offiziellen Zahlen in Deutschland aussehen ist nicht bekannt, aber auch hier dürften noch einige ihre PS4 zum Spielen verwenden.

Es dürften noch lange nicht alle Spieler auf eine PS5 gewechselt sein, da viele Entwickler auch weiterhin jeweils eine Version für PS4 und eine für die PS5 anbieten. Alle Spiele, die ihr kostenlos von der PS4 auf die PS5-Version upgraden könnt, findet ihr auf MeinMMO.

