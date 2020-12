Activision Blizzard verklagt Netflix – Darum geht es

Zwischen Spiele-Publisher Activision-Blizzard und Streaming-Anbieter Netflix kommt es zu Streit. Denn Activision wirft Netflix vor, 2018 ihren Finanzvorstand trotz bestehendem Vertrag abgeworben zu haben und so viel Schaden verursacht zu haben.

Was ist passiert? Spencer Neuman war Finanzvorstand beim Publisher Activision-Blizzard. Sein Vertrag ging bis zum 30. April 2020. Doch schon am 31. Dezember 2018 trat er von seinem Posten zurück, nur um zwei Tage später als Finanzvorstand des Streaming-Anbieters Netflix in Erscheinung treten. Neumann hat diesen Posten nach wie vor inne.

Damals äußerte sich Activision Blizzard nicht zum Abgang des Finanz-Chefs. Es hieß lediglich, der Weggang habe nichts mit dem Finanzbericht der Firma zu tun.

Doch jetzt zeigt sich: Activision Blizzard ist nicht damit einverstanden, wie der Weggang von Neumann vor 2 Jahren lief, und hat mittlerweile Klage eingereicht.

Netflix soll Finanzchef unerlaubt abgeworben haben

Was ist der Kern der Klage? Laut dem Gesetz des Staates Kalifornien (via leginfo) kann ein zeitlich befristeter Arbeitsvertrag nicht ohne triftige Gründe gebrochen werden. Da Neumann aber noch 2 Jahre seiner Vertragszeit vor sich hatte, wäre der Weggang zu Netflix nicht rechtens gewesen.

In der Anklageschrift (via Deadline) des Publishers heißt es daher auch:

Netflix rekrutiert Talente ohne Rücksicht auf ethischen und rechtlichen Verpflichtungen. Um die Belegschaft nach eigenen Wünschen zu formen, entlässt Netflix nicht nur rücksichtslos eigene Mitarbeiter, was man für „angemessen“ hält, sondern führt auch eine jahrelange Kampagne der unrechtmäßigen Abwerbung von Führungskräften von Netflix‘ Konkurrenten durch, ungeachtet ihrer vertraglichen Verpflichtungen. Dabei missachtet Netflix absichtlich etablierte kalifornische Gesetze, einschließlich des kalifornischen Arbeitsgesetzes selbst, das die Durchsetzung von Arbeitsverträgen auf bestimmte Zeit ausdrücklich anerkennt und erlaubt.

Darüber hinaus soll Netflix auch noch kurz zuvor einen sensiblen Deal mit Hilfe von Neumann ausgehandelt haben:

Erschwerend kam hinzu, dass Netflix in deliktisches Verhalten verwickelt war, als Activision – mit Neumanns Unterstützung – mit Netflix über eine kommerzielle Partnerschaft zur Verbreitung der linearen Medieninhalte von Activision verhandelte. Netflix veranlasste Neumann daraufhin dazu, seine treuhänderischen Verpflichtungen gegenüber Activision zu verletzen, wodurch ein weiterer unfairer und unethischer Vorteil gegenüber Activision, einem der Konkurrenten von Netflix, erlangt wurde.

All diese Dinge sollen großen Schaden bei Activision angerichtet haben. Deswegen fordert Activision jetzt, dass:

Netflix keine Leute von Activision mehr abwerben darf, wenn diese bestehende Verträge haben

Netflix Schadensersatz an Activision zahlt

Ähnliche Klagen gegen Netflix gab es schon von der Firma Fox. Dort hieß es am Ende, dass Netflix keine Mitarbeiter von Fox mehr abwerben dürfe (via Deadline).

Kurioserweise fällt der Wechsel von Neumann grob in die Zeit, in der auch eine Diablo-Fernseh-Serie für Netflix erstmals bekannt gegeben wurde. Diablo gehört fest zu den Franchises von Activision-Blizzard. Da es zuletzt aber wieder Lebenszeichen von der Serie gab, dürfte deren Erscheinen wohl nicht an dem Rechtsstreit der beiden Firmen Activision Blizzard und Netflix scheitern.