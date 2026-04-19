Beim ersten Date habe ich meine Freundin wie ein Feigling in Pokémon platt gemacht, jetzt heiraten wir

Wenn es ums Gewinnen geht, setzt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes in den Spielen von Pokémon gerne auf feige oder perfide Taktiken. Das bekam auch seine Verlobte bei ihrem ersten Date zu spüren.

Bereits vor mehr als einem Monat beichtete ich, wie ich meiner Schwester ihre erste Pokémon-Erfahrung zerstört habe. Offenbar gibt es in mir eine perfide Ader, wenn es um die Monster-Reihe geht. Auch beim Spielen selbst versuche ich immer, zu gewinnen.

Dabei setze ich notfalls auch auf fiese Strategien – immerhin will ich der Allerbeste sein. Bei meinem ersten Date mit meiner Verlobten hat sie das auch zu spüren bekommen.

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Eine nervige Attacke und ganz viel Glück

Wie verlief der Kampf beim ersten Date? Da wir uns schon vorher über Pokémon (und die besten koreanischen Filme) unterhalten hatten, kam es dazu, dass wir beim ersten Date etwas Pokémon gegeneinander spielen wollten. Dabei setzten wir auf Sonne und Mond auf dem 3DS.

Während sie sich vorher Gedanken um das Moveset gemacht hat, bin ich das Ganze etwas entspannter angegangen und wählte einfach die Pokémon, die ich so da hatte. Dabei erinnere ich mich vor allem an die letzte Starter-Entwicklung Primarene.

Der Kampf begann und sie setzte Tarnsteine ein – auf einem Date. Das nahm ich persönlich und obwohl ich eigentlich die schlechteren Karten hatte, musste ich einfach gewinnen. Also setzte ich auf die Taktik eines Feiglings und die nervige Attacke: Gesang von Primarene.

Die Attacke ist recht simpel, sie versetzt das gegnerische Pokémon in den Schlaf. Also war meine Taktik ziemlich einfach: Ihre Pokémon schliefen ein und ich griff an. Aber ich brauchte auch ziemlich viel Glück, denn Gesang hat nur eine Genauigkeit von 55 %.

Dazu kam der Faktor, dass Schlaf seit der 5. Generation nur 1 bis 3 Runden hält. Ich musste also meist einen Schlag aushalten, denn der Initiative-Wert von Primarene ist nicht gerade hoch (Basis-Wert nur 60). Primarene hat dafür einen recht guten Spezialverteidigungs- und Spezialangriffswert, was mir sehr geholfen hat. Mein Glück war es zudem, dass mein Date kein Pokémon besaß, das effektiv gegen Primarene (Wasser/Fee) war.

Irgendwie schaffte ich es mit meiner feigen Taktik, dieses Duell zu gewinnen. Natürlich nahm ich den Sieg nicht einfach still hin – stellt euch an dieser Stelle einfach den Siegertanz von Crash Bandicoot vor. Obwohl ich damals ein ziemlicher Trottel war, werden wir bald heiraten. Das Duell hat mir also nicht geschadet, außer dass mir meine Verlobte den Gesang bis heute vorwirft – aber was tut man nicht alles für einen Sieg.

Das Duell in Sonne und Mond war für meine Beziehung auch nur der Anfang einer kompetitiven Ader. In Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate oder Street Fighter haben wir uns auch gerne mal virtuell gekloppt und ich will hier gar nicht erst von Brettspielen anfangen, denn dabei vergessen wir beide gerne mal, dass wir eigentlich zusammen sind. MeinMMO-Redakteur Karsten hat seine Frau sogar dank eines MMOs kennengelernt: „Meine Frau hat mich in einem Gewinnspiel zu Guild Wars 2 gewonnen“ – als Trostpreis, quasi