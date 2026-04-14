Studio hinter einem der besten Kreaturen-Sammler auf Steam sagen: Wir wollten nie die „Pokémon-Killer“ sein

Nicht nur Palworld ist für viele ein würdiger Konkurrent zu Pokémon, viele andere Titel wollen sich auch im Genre austoben. Die Entwickler hinter TemTem haben erst kürzlich ihr neues Spiel angekündigt. In einem neuen Statement erklären sie, dass sie aber gar nicht die Pokémon-Killer sein möchten.

Welches Spiel haben die TemTem-Entwickler angekündigt? Vor Kurzem kündigten die Entwickler von Crema ihr neues Spiel TemTem: Pioneers an. Anders als das originale TemTem, dass rundenbasierte Kämpfe im Stile von Pokémon nutzte, will Pioneers andere Genres erkunden.

Das Spiel soll Survival, das Sammeln der TemTems und Action-RPG-Kämpfe in einem Spiel versammeln. Damit erinnert es fast schon eher an Palworld. Anders als bei Palworld übernehmt ihr im Kampf aber aktiv die Rolle eines Monsters und kämpft mit kurzen Combos gegen andere Kreaturen. Das alles soll auch im Koop funktionieren.

Im Zuge der Ankündigung gab es auch eine Kickstarter-Kampagen. In nur 8 Stunden erreichte man das geforderte Ziel von 90.000 €. Einige sprechen gerne im Zuge solcher Spiele von Pokémon-Killern. Aber diese Bezeichnung lehnen die Entwickler jetzt ab.

Video starten Macher des Pokémon-MMOs TemTem stellen TemTem Pioneers im Trailer vor, wird ein Kreaturensammler wie Palworld Autoplay

Die TemTem-Entwickler sind Fans

Was sagen die Entwickler zur Bezeichnung Pokémon-Killer? In einem Statement auf X.com meldeten sich die Entwickler hinter TemTem zur Bezeichnung zu Wort. Der Begriff würde aktuell wieder aufschwappen, aber sie selbst sehen sich nicht als Pokémon-Killer.

TemTem: Pioneers sei ein weiterer Liebesbrief an das Genre der Monsterzähmung, aber kein Ersatz für irgendeinen der anderen . Mit Pioneers möchte man ein weiteres Abenteuer im fantastischen Genre bieten.

Unter den Kommentaren spezifizieren die Entwickler die Aussage nochmal, nachdem ein Kommentar das erste TemTem als original Pokémon-Killer bezeichnet hat (via X.com). Sie erklären, dass so ein Label nicht fair sei und sie niemals die Intention hatten, dieses zu verwenden. Laut der Antwort lieben sie alle die 25-jährige Spielereihe und sie hoffen, dass sie dieses Mal einfach so sein dürfen, wie sie sind.

Kann es überhaupt Pokémon-Killer geben? Das Pokémon-Franchise ist gigantisch. So verkaufte sich der letzte Hauptteil der Reihe, Pokémon Karmesin und Purpur, über 28 Millionen Mal (via nintendo.co.jp). Das ist eine Hausnummer, die nur wenige Spiele erreichen können.

Aber es gibt auch abseits von Pokémon viele Spiele im Genre der Monster-Sammler. Bereits vor dem ersten Pokémon 1996 gab es Spiele, die auf das Fangen von Monstern als Mechanik gesetzt haben. Zum einen Digital Story: Megami Tensei aus dem Jahre 1987 oder Dragon Quest V aus dem Jahre 1992. Einen reinen Fokus auf das Fangen der Monster hatte aber wohl Pokémon zuerst.

Wenn man heutzutage nicht auf einer Nintendo-Konsole unterwegs ist, gibt es aber einige gute Alternativen, die das Genre auch außerhalb von Pokémon ausweiten:

Digimon Story Time Stranger (2025)

TemTem (2022)

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (2024)

Coromon (2022)

und natürlich auch das Survival-Spiel Palworld (2024)

Das sind alles Alternativen mit verschiedenen Ansätzen, aber eben keine Pokémon-Killer .

Die Firma hinter Pokémon macht sich bei vielen Fans aber nicht beliebt, wenn man sich anschaut, wie man mit Konkurrenten umgeht. Der Rechtsstreit mit Palworld dauert schon länger an. Ein Patent der Pokémon Company wurde mittlerweile von einer Behörde aufgehoben: Behörde hebt das Patent von Nintendo auf, das Spielen wie Palworld und sogar Diablo schaden würde