Der Coral Castle ist ein Gebäude, das mit der Season 3 zu Fortnite kam. Es ist jetzt der Grund, wieso der Entwickler Epic Games eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung erhalten hat.

Was ist das Coral Castle in Fornite? Coral Castle ist ein sogenannter „Point of Interest“ in Fortnite Season 3. Früher befand sich an dieser Stelle ein Strudel im Wasser, der sich am 1. August auflöste.

Es offenbarte eine Art Atlantis von Fortnite. Es handelt sich um ein versunkenes Gebiet im Wasser mit bunten Korallen, in dem verschiedene Gebäude und Tempel stehen.

So sieht Coral Castle im Spiel aus

Was ist der „echte“ Coral Castle? Gleichzeitig ist Coral Castle aber auch ein richtiger Ort in Florida, USA. Gebaut von einem Mann namens Ed Leedskalnin ist es nun ein Museum, in dem Steinmonumente aus mehr als 1.100 Tonnen Korallenfelsen stehen.

Leedskalnin arbeitete 28 Jahre an seinem Coral Castle, in dem es Schnitzereien, Möbel, Bäder und einen Schlossturm gibt. Bis auf einige Ausnahmen wurden die meisten Gegenstände aus einzelnen Korallenfelsen gefertigt. Es wird auch „Floridas Stonehenge“ genannt. (Zum Wikipedia-Artikel)

Nun verklagen die Besitzer des Coral Castle den Entwickler Epic Games.

Warum wird Epic verklagt? Der Name Coral Castle, Inc. steht unter Urheberrechtsschutz und die Firma, die die Rechte an dem Namen besitzt, ist nicht glücklich über das neue Gebäude in Fortnite.

Entsprechend haben sie beim Gericht von Miami eine Klage gegen Epic eingereicht. Der Name ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, die laut ihnen zwischen dem Coral Castle im Spiel und dem Museum gibt. Es sind auch:

„nautische und Strandmotive

Teile des Schlosses

Steinobjekte

Außerdem heißt es in der Klageschrift, dass sowohl das echte als auch das virtuelle Coral Castle, „das Gefühl von einem Jahrhunderte altem und mysteriösem Ort hervorrufen“.

Darum ist das Gebäude in Fornite laut dem Kläger ein klarer Verstoß gegen das Urherberrecht. Von Epic wird dafür finanzielle Entschädigung verlangt.

Generell ist bei Epic aktuell viel los an der Klagen-Front. Die Firma zog vor einigen Tagen in den Kampf gegen Apple und Google.