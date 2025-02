8 Ringe in Path of Exile 2, die ihr niemals liegen lassen dürft

In Path of Exile 2 ist es manchmal schwierig zu erkennen, welche Gegenstände wertvoll sind und welche nicht. Wir zeigen euch 8 Ringe, die ihr auf keinen Fall liegen lassen dürft.

Um was für Ringe geht es hier? In Path of Exile 2 entscheidet oft nicht allein der Ringtyp über den Wert eines Rings. Vielmehr kommt es auf die zufällig generierten Attribute an, die bei diesen speziellen Ringen auftreten können. Aber nur gewisse Ringarten bieten das volle Potenzial, wenn sie mit den richtigen Mods versehen sind. Andere Ringe, selbst wenn sie vergleichbare Werte haben, bleiben in der Regel deutlich weniger wertvoll.

Warum sind die richtigen Attribute so entscheidend? In PoE 2 erscheinen die meisten Ringe mit zufälligen Werten. Nur mit den passenden Attributen wird aus einem gewöhnlichen Item ein starkes. Gerade im Endgame reicht es nicht mehr, Gegenstände mit den passenden Grundwerten auszurüsten. Auch die zusätzlichen Attribute müssen stimmen.

Diese Ringe sind wertvoll

Welche Ringe sollte man aufheben? In Path of Exile 2 werdet ihr an gewissen Stellen mit Loot überhäuft. Die folgenden Ringe solltet ihr jedoch immer aufheben, um ihre Werte zu überprüfen.

Breach Ring Erhöht die maximale Qualität um einen bestimmten Prozentsatz.

Gold Ring Erhöht die Seltenheit der gefundenen Gegenstände um 6–15 %

Pearl Ring Erhöht die Zaubergeschwindigkeit um 7–10 %

Prismatic Ring Erhöht alle Elementarwiderstände um 7–10 %

Amethyst Ring Erhöht den Chaoswiderstand um 7–13 %

Topaz Ring Erhöht den Blitzwiderstand um 20–30 %

Sapphire Ring Erhöht den Kältewiderstand um 20–30 %

Ruby Ring Erhöht den Feuerwiderstand um 20–30 %



Diese Ringe haben alle eine brauchbare Basis für verschiedene Builds. Ein Ring eines anderen Typs ist bei den gleichen guten Stats weniger wertvoll, weil sie nicht so gut zu den Meta-Builds passen.

Relevante Attribute für Caster-Builds

Was sind die richtigen Werte? Die besten Werte auf den Ringen teilen sich in Werte für Caster-Builds und Werte für andere Angreifer auf. Ringe, die für Caster geeignet sind, haben mindestens einen der folgenden Werte, um richtig wertvoll zu sein:

Maximales Mana: 150–189

Erhöhte Zaubergeschwindigkeit: 17–24 %

Erhöhter Blitz- oder allgemeiner Elementarschaden: 23–30 %

Erhöhte Intelligenz: 25–33

Elementarwiderstände Feuer, Kälte, Blitz: 31–45 %

Bereits einer dieser Werte auf einen der oben genannten Ringtypen kann wertvoll sein. Findet ihr einen Ring, der gleich zwei dieser Stats vereint, ist das umso besser.

Relevante Attribute für Angreifer-Builds

Bei Builds, die vor allem auf physischen oder hybriden Schaden setzen, stehen Lebens- und Schadenswerte im Vordergrund:

Maximales Leben: 85–119

Erhöhter physischer Schaden: 14–32 %

Erhöhter Kälteschaden: 16–37 %

Erhöhter Blitzschaden: 31–71 %

Attributswerte Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz: 25–33

Elementarwiderstände Feuer, Kälte, Blitz: 31–45 %

Chaoswiderstand: 20–27 %

Auch hier gilt, ein richtiges Attribut ist gut, mehrere der Stats machen euren Ring so richtig wertvoll

Zusätzliche wertvolle Attribute

Neben den Build-spezifischen Werten können weitere Attribute den Wert eines Rings deutlich steigern:

Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände: 21–32 %

Alle Elementarresistenzen: 12–16 %

Erhöhte Manaregeneration: 50–69 %

In Path of Exile 2 zählt nicht der Ring an sich, sondern die Kombination aus Ringtyp und den darauf vorhandenen Attributen. Nur die genannten Ringarten haben das volle Potenzial, mit den richtigen Mods euren Build entscheidend zu verbessern und sind deshalb wertvoll.

Ein Ring mit mehreren passenden Mods ist ein echter Gewinn und kann euren Charakter bis tief ins Endgame dienen. Behaltet am besten nur die wertvollen Ringtypen und prüft genau, ob deren Werte zu den oben genannten passen. Wenn ihr einen Ring habt, dann hört lieber nicht auf die Community, sonst könnte er sich in Schrott verwandeln: Spieler aus Path of Exile 2 hat seinen kostbaren Ring in Schrott verwandelt, weil er auf die Community gehört hat