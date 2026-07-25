5 ganz besondere Anime, die ihr auf Netflix schauen könnt

Für gute Anime braucht es nicht immer ein zusätzliches Abonnement. Auch auf Netflix laufen einige fantastische Serien, die wir euch hier vorstellen.

Die meisten schauen ihre Anime wohl auf der Streaming-Plattform Crunchyroll, dem aktuell größten Anbieter. Doch auch andere Streaming-Dienste haben eine immer größer und besser werdende Auswahl an Anime, wie etwa Netflix.

Wir wollen euch mit dieser Liste 5 Anime-Highlights vorstellen, die ihr aktuell auf Netflix schauen könnt. Wir haben dabei darauf geachtet, dass wir euch einen bunten Genre-Mix vorstellen, sodass für die allermeisten Geschmäcker etwas dabei sein dürfte.

Beachtet allerdings, dass sich die Lizenzrechte von Anime häufig ändern und manchmal nicht verlängert werden. Je nachdem, wann ihr diese Liste aufruft, könnte sich das Angebot gewandelt haben.

Cosmic Princess Kaguya!

Alternative Namen: Chou Kaguya-hime!

Genre: Action, Sci-Fi, Drama

Episoden: 1 (Film)

Worum geht es? Die 17-Jährige Iroha verbringt viel Freizeit in der virtuellen Welt von Tsukoyomi, wo Hoffnungen und Träume der Welt zusammenkommen und sich ein riesiges, soziales Netzwerk gebildet hat. Ihr ruhiges Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf dem Heimweg ein leuchtendes Baby findet – um das sich offenbar niemand kümmert. Sie nimmt es mit nach Haus, in der festen Absicht, am nächsten Tag die Behörden zu informieren.

Doch es kommt anders. Am nächsten Tag bereits ist das Baby ein junges Mädchen und kurz darauf eine junge, gleichaltrige Frau – die Wiedergeburt der Mondgöttin Kaguya. Sie entwickelt rasch eine ziemlich genusssüchtige Persönlichkeit, frisst sich regelrecht durch Irohas Ersparnisse. Doch schon bald erkennen die beiden, dass sie gemeinsam ein musikalisches Talent haben und beginnen damit, die Welt von Tsukoyomi zu erobern. Die Freude währt nicht ewig – denn Kaguyas Verschwinden vom Mond wurde bemerkt und man verlangt, dass sie zurückkehrt.

Video starten Cosmic Princess Kaguya!: Trailer zeigt ein japanisches Märchen in einer Sci-Fi-Welt Autoplay

Was macht Cosmic Princess Kaguya! so besonders? Die moderne Erzählung einer sehr klassischen Geschichte bedient sich jeder Menge Elemente, die man aus großen Anime-Hits kennt. Es gibt Kämpfe, wie man sie etwa aus den fantastischen Welten der Isekai-Anime kennen mag, aber auch Idol-lastige Themen wie etwa aus Oshi no Ko. Dass dazu noch die Dynamik der beiden Protagonistinnen einen Hauch Yuri-Vibe hat, rundet das Erlebnis des Films ab.