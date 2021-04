In Pokémon GO ist heute, am 1. April, das Tricky-Event gestartet. Hierbei dreht sich alles um den Aprilscherz und besondere Boni sind aktiv. Wir zeigen euch, welche Dinge ihr ausnutzen solltet.

Wie lange geht das Event? Es läuft genau 24 Stunden lang. Ihr könnt also noch bis heute um 23:59 Uhr alle Boni ausnutzen.

Trotz der Kürze des Events solltet ihr es nicht verpassen. Es gibt vor allem 3 Dinge, die für viele Trainer lohnenswert sind.

Tricky-Event in Pokémon GO – Was lohnt sich?

Sichert euch die 5 Schnappschüsse: Nur heute könnt ihr euch 5 statt einem Schnappschuss sichern. Dort können euch Griffel oder Glibunkel begegnen, die beide möglicherweise als Shiny auftreten.

Die Schnappschüsse lohnen sich auch für eure Medaille. Dort müsst ihr für den Platin-Rang zumindest 400 Schnappschüsse landen. Die 5 Bilder heute sind zumindest ein guter Anfang. Bedenkt, dass ihr für Level 49 mindestens 35 Platin-Medaillen braucht und die Schnappschüsse dafür recht einfach sind. Alternativ endet ihr wie MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff, der 2500-mal gegen sich selbst kämpfen musste.

Wie kann man einen Schnappschuss schießen? Dafür müsst ihr ein beliebiges Pokémon aus eurer Box auswählen. Oben rechts findet ihr ein Kamera-Symbol, welches ihr anklicken müsst. Schießt dann einfach ein Foto von eurem Pokémon und ein anderes Monster springt ins Bild. Wenn ihr dann wieder die Kamera schließt, taucht ein Pokémon in der Wildnis auf, welches ihr fangen könnt. Dieses Monster habt ihr durch den Schnappschuss erhalten.

Fangt Felilou für die Mew-Quest: Beim zweiten Schritt der Mew-Quest braucht ihr von jedem Typ 20 Pokémon. Besonders knifflig sind dabei die Typen Unlicht und Drache. Unlicht-Pokémon könnt ihr zumindest heute recht leicht fangen, denn Felilou ist von diesem Typ.

Wer hier also noch einige Pokémon für die Spezialforschung braucht, sollte zuschlagen. Es wird kaum eine bessere Chance auf Unlicht-Pokémon geben.

Sichert euch das Super-Rocket-Radar: Bis zum 8. April gibt es eine Befristete Forschung in Pokémon GO, die euch eine Begegnung mit Giovanni beschert. Ihr bekommt nämlich ein Super-Rocket-Radar als Belohnung.

Bei der Befristeten Forschung müsst ihr nur eine Stufe abschließen und dabei 6 Rocket-Rüpel und einen Rocket-Boss besiegen. Das geht heute besonders leicht, denn Team GO Rocket erscheint häufiger im Spiel. Nutzt diesen Bonus aus und sichert euch schon heute das Super-Rocket-Radar für die Begegnung mit Giovanni.

Diese Forschung müsst ihr bis zum 8. April lösen.

Sollte man sonst noch was ausnutzen? Generell ist das Event recht nett. In der Wildnis tauchen vor allem Felilou, Griffel, Glibunkel und Ditto auf. Griffel und Glibunkel können immerhin Shiny sein und wenn euch die Pokémon in der schillernden Form noch fehlen, solltet ihr diese Spawns ausnutzen.

Wie geht es weiter? Schon an diesem Sonntag startet das nächste Event in Pokémon GO: Die Frühlings-Woche. Hierbei stehen vor allem osterliche Pokémon im Fokus und Monster mit Blumenkranz erscheinen in der Wildnis. Alle Infos zu diesem Event in Pokémon GO findet ihr hier:

