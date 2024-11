Zum 20. Geburtstag spricht Blizzard über „WoW 2“ und was man davon hält

Braucht World of Warcraft eine richtige Fortsetzung, einen echten „zweiten Teil“? Das hat der Game Director nun in einem Interview beantwortet.

World of Warcraft ist alt. Steinalt. Zumindest in Hinblick auf Computerspiele. Aktuell wird der 20. Geburtstag gefeiert, während die 10. Erweiterung von Blizzards MMORPG läuft. In den letzten beiden Jahrzehnten wurde immer mal wieder die Frage gestellt, ob WoW an einen Neuanfang denken würde – an ein „WoW 2“.

Genau diese Frage wurde nun auch dem Game Director Ion Hazzikostas gestellt, der darüber ein wenig nachdenken musste.

Alte Systeme in WoW müssen konstant überarbeitet werden

Woher stammt die Info? Ion Hazzikostas wurde im Interview mit dem Magazin GamesRadar gefragt, wie er denn zu einem Neuanfang mit World of Warcraft stehen würde; ob es nicht an der Zeit wäre, irgendwann einmal „von vorne“ anzufangen und quasi einen Nachfolger zu erschaffen.

Was sagte der Game Director dazu: Im Gegensatz zu vielen früheren Interviews gab es keine klare Verneinung zu dieser Thematik.

Theoretisch, an einem fernen Punkt in der Zukunft, könnte das eine Frage sein, mit der wir uns ernsthaft beschäftigen. Aber, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, haben wir eine große, lebendige und wachsende Community, die wir zu gerne versorgen.

Dass das Alter von World of Warcraft manchmal ein Problem bei der Entwicklung ist, das ist allerdings auch kein Geheimnis. Denn immer wieder müssen uralte Systeme überarbeitet werden, um das Spiel den modernen Bedürfnissen der Zeit anzupassen:

Wir sind konstant dabei, einige alte Systeme des ursprünglichen Fundaments aufzureißen und sie mit etwas zu ersetzen, das besser mit unserer modernen Server-Architektur skaliert, die unsere neuen Grafiken besser unterstützt oder für neue Aspekte der Mehrspieler-Interaktion besser geeignet ist, als das, was das originale Spiel bewerkstelligen konnte. (…) Wir nehmen Verbesserungen vor, von denen wir denken, dass sie zu unserem modernen Publikum am besten passen.

Wird an WoW 2 schon irgendwie gearbeitet? Selbst wenn Blizzard ganz grobe Pläne zur Entwicklung von „World of Warcraft 2“ hätte, dürfe es klar sein, dass diese noch in keinster Weise irgendwo in die Tat umgesetzt werden. Denn das würde bedeuten, dass sich entweder ein riesiges, neues Team darum kümmern müsste oder das aktuelle WoW-Team diese Aufgabe übernimmt.

Da World of Warcraft gegenwärtig aber mehr Content viel schneller raushaut als jemals zuvor in der Entwicklung des Spiels, deutet alles eher darauf hin, dass man noch viele Erweiterungen lang am „alten“ World of Warcraft arbeiten wird und dabei bleibt. Immerhin plant der Story-Chef Chris Metzen bereits mit 6 Erweiterungen in die Zukunft.