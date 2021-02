2 Bilder der Map zeigen, wie die Welt des MMORPGs ESO seit Launch gewachsen ist

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) wurde seit Release 2014 stark erweitert. Ein Spieler zeigt anhand der Map von Tamriel, wie groß die Spielwelt inzwischen ist.

Mit welchen Gebieten startete ESO? Das MMORPG startete im April 2014 auf dem PC (und im Juni 2015 auf PS4 und Xbox One) mit nur wenigen Bereichen des Kontinents Tamriel. Spieler konnten damals Gebiete der Regionen High Rock, Hammerfell, Valenwood, Skyrim und Morrowind erkunden sowie in Cyrodiil am PvP teilnehmen.

Wie hat sich die Map verändert? Über reddit veröffentlichte der ESO-Spieler SrednaKrom ein Video, das zeigt, wie sich die Map verändert hat. Jedes Addon und einige DLCs brachten neue Orte mit sich. Ihr erkennt, wie die Karte im Jahr 2014 aussah und wie sie jetzt im Jahr 2021 aussieht:

Tamriel wächst und wächst in ESO

Was zeigt sich im Vergleich? Der Vergleich demonstriert, dass ihr nun ungefähr doppelt so viele Gebiete wie vorher erkunden könnt. Vor allem in den Gebieten Skyrim und Elsweyr hat sich einiges getan. Auch ein Teil von Black Marsh kam hinzu und die Insel Summerset lässt sich komplett erkunden.

Der Vergleich demonstriert aber auch, dass es noch sehr viele Gebiete auf dem Kontinent gibt, die noch nicht behandelt wurden und in denen wohl noch jede Menge Abenteuer auf die Spieler warten.

Was bedeutet das? Dieses Jahr werden wir den Blackwood erkunden, ein großes Gebiet, das sich im Land Black Marsh befindet. Damit kommt ein weiterer großer Teil des Kontinents hinzu. Darüber hinaus geht es nach Oblivion.

Doch wie auf der Map zu sehen ist, gibt es noch viel zu erkunden. Zenimax Online hat also noch einiges vor sich, bevor ESO-Spieler wirklich ganz Tamriel bereisen können. Das lässt auf viele weitere Jahre voller Content hoffen, mit dem dann nach und nach weitere Orte zugänglich werden.

Und was ist, wenn Tamriel mal komplett ist? Sollte Tamriel in Zukunft vollständig erkundet in ESO werden können, dann warten noch weitere Kontinente darauf, erforscht zu werden.

Der Planet Nirn, auf welchem sich Tamriel befindet, bietet noch das untergegangene Reich Yokuda im Westen, den Kontinent Aldmeris und das Land Pyandonea im Süden, Akavir im Osten, und das eisige Atmora im Norden – zumindest sind das Orte, die bisher bekannt sind.

ESO könnte also noch wirklich sehr, sehr lange laufen, falls Zenimax plant, dass ihr ganz Nirn bereisen dürft.

