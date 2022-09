Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Was denkt ihr? Haltet ihr die Geschichte für vertrauenswürdig, sind die Leute einfach nur neidisch oder ist das alles doch nur großer Unfug? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren unter dem Thread gibt es eine hitzige Diskussion, wie echt oder sicher dieser Kauf wirklich ist. Denn viele halten es für absurd, dass jemand 11 RTX-3070-Grafikkarten für gerade mal 550 Euro verkaufen sollte. Denn allein in Deutschland zahlt ihr bereits für eine einzelne Karte rund 560 Euro (via geizhals.de ).

Der Typ wollte alles für 800 Dollar verkaufen, ich bot ihm 500 Dollar plus 50 Dollar dafür, dass er es zu mir bringt. Er nahm es. Was er mir sagte, ist, dass Krypto seit Monaten nun nach unten gegangen sei und er es normalerweise verwendet hatte, um für Strom zu zahlen und einen Profit zu machen, aber jetzt schafft er es kaum. Schätze, er wusste nicht, was er hatte, oder war es ihm egal, ich testete jede der Karten und sie funktionieren einwandfrei, sie brauchten nur ein wenig aufräumen, sie waren verdammt staubig.

Was erzählt der Käufer? In seinem ersten Post auf reddit hatte er über ein Bild geschrieben, dass er das alles für 550 US-Dollar (rund 560 Euro) gekauft habe. Auf dem Bild sind zwei Mining-Rigs mit insgesamt 11 RTX-3070-Grafikkarten zu sehen.

Grafikkarten gehören mit zu den teuersten Komponenten, die ihr in eurem Gaming-PC verbauen könnt. Nun will ein User für 550 Euro gleich ein Dutzend teurer Grafikkarten gekauft haben. Vor Monaten gab es noch große Probleme, überhaupt eine Grafikkarte kaufen zu können .

Ein User hat ein knappes Dutzend Nvidia RTX-3070-Grafikkarten für 550 Euro gekauft. Doch die Community traut der ganzen Sache nicht. Denn wer sollte so dumm sein und so wertvolle Grafikkarten für den Bruchteil seines Wertes verkaufen?

