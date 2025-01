Spieler schimpfen jetzt schon über die zweite Beta von Monster Hunter Wilds – Dabei verstehen sie gar nicht, was die Entwickler testen

Anfang Februar steht endlich eine zweite Open Beta zu Monster Hunter Wilds an. Allerdings wird diese ohne die im Pre-Launch-Community-Update angekündigten Verbesserungen und Anpassungen stattfinden. Das scheint die Community zu besorgen.

Was beinhaltet die Beta? Die zweite Open Beta läuft in zwei Phasen Anfang Februar: Die erste findet vom 07. Februar 2025, 4:00 Uhr bis zum 10. Februar, 3:59 Uhr statt. Die zweite Phase beginnt am 14. Februar und endet am 17. Februar, 3:59 Uhr.

Inhaltlich knüpft diese an der Beta im November 2024 an, sodass ihr wieder euren Charakter erstellen, den Anfang der Story spielen und Jagd auf Doshaguma und Chatacabra machen könnt. Zusätzlich werdet ihr das aus anderen Teilen bereits bekannte Monster Gypceros jagen können.

Weitere Inhalte sind bisher noch nicht bestätigt, sollen aber zeitnah folgen. Allerdings teilte Capcom mit, dass sämtliche Verbesserungen, die im letzten Community-Update bestätigt wurden, nicht Teil der Beta sein würden. Das führt innerhalb der Community zu Diskussionen.

Fans sind besorgt, die zweite Beta könnte ein schlechtes Bild erzeugen

Warum macht sich die Community Sorgen? In einem Thread auf Reddit wird derzeit heiß darüber diskutiert. Einerseits freue man sich sehr über eine weitere Möglichkeit Monster Hunter Wilds vorab spielen zu können, andererseits sehen manche Fans auch ein Problem: Die erste Beta hatte bereits im November 2024 etliche technische Probleme gehabt, die vielen Spielern sauer aufgestoßen sind (siehe Steam).

Deshalb macht sich die Community Gedanken darum, wie der größtenteils unveränderte Zustand in der zweiten Beta bei Spielern, die in das Spiel reinschauen wollen, aber die News nicht detailliert verfolgen, ankommen könnte (via Reddit).

Einige wünschen sich einen deutlichen Disclaimer für alle, denen der Umstand vielleicht nicht so bewusst ist, dass diese Version nicht der vollwertigen entspricht, auch wenn die Beta kurz vor Release stattfindet (via Reddit). Andere befürchten sogar einen Shitstorm, weil sie sich Sorgen machen, dass selbst ein Hinweis ignoriert werden könnte. Dabei lassen sie allerdings außer Acht, dass es sich um eine Beta und nicht etwa eine Demo handelt.

Eine Beta, keine vollwertige Demo

Warum gibt es eine zweite Beta? In einem Video zur Ankündigung der Beta (via YouTube) erzählt Produzent Ryozo Tsujimoto, dass viele Fans berichtet haben, dass sie die erste Beta verpasst hätten oder einfach gern noch einmal spielen wollten. Deshalb habe man sich entschlossen, einen zweiten Durchgang zu starten.

Er betont auch, dass das Team im Hintergrund hart an der Ausarbeitung des Feedbacks zur ersten Beta arbeite und den Fokus voll auf eine Verbesserung des Spielerlebnisses in der Vollversion lege. Er bittet weiterhin um Verständnis, dass diese Anpassungen und Verbesserungen nicht Teil der Beta sein werden.

Die zweite Beta ist also vor allem als zweite Chance gedacht, damit Spieler vorab noch einmal die Gelegenheit haben, in das Spiel hineinzuschauen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass hier absichtlich von einer Beta und nicht einer Demo die Rede ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine abgespeckte Variante der Vollversion, sondern um einen Zugang zu einem technischen Test.

Dieser bezieht sich vor allem auf die Serverbelastung und soll künftige Serverprobleme zum Release vorbeugen. An der ersten Beta im November 2024 nahmen bereits nach 20 Minuten über 360.000 Spieler teil und es konnten rund 100 Spieler gleichzeitig pro Lobby teilnehmen.

Mit dem anrückenden Release überlegen auch viele Fans, ob sie sich für die erste Zeit Urlaub nehmen sollen. Für diejenigen könnte die zweite Beta also eine gute Möglichkeit sein, sich darüber noch einmal Gedanken zu machen: Lohnt sich Urlaub zum Release von Monster Hunter Wilds? Community nimmt Sorgen vor verschwendeter Zeit