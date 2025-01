Lohnt sich Urlaub zum Release vom Monster Hunter Wilds? Die Community hat eine klare Meinung

Der Release von Monster Hunter Wilds rückt allmählich näher und Fan beginnen sich darauf vorzubereiten. Dabei diskutieren sie, ob sie dafür Urlaub nehmen sollten oder ob dieser vielleicht im Zweifel verschwendet wäre.

Warum stellt sich die Community die Frage? Viele Spieler wollen von ihrem heiß ersehnten Game möglichst viel mitbekommen und am besten ab Minute 1 dabei sein. Dafür nehmen sich einige auch extra Urlaub, um die Zeit effektiv nutzen und das Spiel möglichst lange in seinen Anfangsstunden genießen zu können.

Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob es sich auch lohnt, ab Release-Tag Urlaub zu nehmen.

Mit dem immer näher kommenden Release am 28. Februar 2025 stehen nun auch Fans von Monster Hunter Wilds vor der Qual der Wahl. In diversen Threads auf verschiedenen Plattformen werfen die Spieler (beispielsweise auf Reddit) unterschiedliche Argumente in den Raum, was in diesem Fall dafür und was dagegen sprechen würde.

Im neusten Video bringt euch Schauspielerin Daisy Ridley die Geschichte zu Monster Hunter Wilds näher:

Urlaub oder kein Urlaub?

Was spricht für Urlaub zum Release? Gründe, die sie dafür nennen, dass sie zum Teil auch eine Woche oder mehr Urlaub nehmen wollen, sind zum Beispiel:

Viele wollen direkt von Anfang an dabei sein und ihre Erlebnisse mit anderen Jägern teilen und das Spiel genießen

Der Release-Tag ist ein Freitag und so hat man direkt ein verlängertes Wochenende zum Zocken, wenn man sich diesen Tag freinimmt

Sie haben Angst etwas zu verpassen oder gespoilert zu werden, wenn sie nicht von Anfang an dabei sind

In den Kommentaren finden sich mehrheitlich Fans, die sich für einen Urlaub aussprechen und diesen zum Teil auch bereits eingereicht haben.

Was sagt die Gegenseite? In ihrer Diskussion begegnen den Befürwortern aber auch folgende Gegenargumente:

Spieler haben Bedenken, dass Monster Hunter Wilds nicht direkt um 0:00 Uhr freigeschaltet wird, sodass ihnen nicht der ganze Tag zum Spielen bleibt und damit eventuell ein Großteil verschwendet ist

Da der Release-Tag ein Freitag ist, denken einige der Urlaubstag wäre verschwendet, da ohnehin ein Tag später das Wochenende beginnt und dann die meisten Spieler starten werden

Manche befürchten Bugs und Probleme, die das Spiel unspielbar machen könnten oder den Spielspaß versauen – diese könnten mit einem potenziellen Hotfix oder Patch über den Release-Tag hinweg behoben sein

Das häufigste Argument gegen einen Urlaubstag direkt zum Release stellt allerdings eine potenzielle Instabilität der Spielserver dar. Die Spieler befürchten, dass es zu Einbrüchen kommen könnte, die das Spiel an diesem Tag auch länger unspielbar machen könnten und ihr freier Tag damit verschwendet wäre.

Viele Spiele haben insbesondere rund um das Release mit anfänglichen Problemen zu kämpfen, die unter anderem durch Day-One-Patches behoben werden müssen. Zudem leiden Online-Spiele zum Release oftmals unter Server-Problemen (wie beispielsweise bei Throne and Liberty), was häufig diskutiert wird, wie beispielsweise in diesem Thread auf Steam.

Die Beta als Stresstest für die Server

Was spricht gegen diese Argumente? Genau diese Sorge versuchen einige aus der Community, den anderen Fans zu nehmen. Denn gerade, um diesem Thema vorzubeugen, hatte es Ende 2024 eine Beta gegeben, die als Stresstest für die Server diente.

An der Beta nahmen bereits nach 20 Minuten über 360.000 Spieler teil und es gab Lobbys mit bis zu 100 gleichzeitigen Jägern. Zusätzlich geben einige Fans zu bedenken, dass es auch in der Vergangenheit eher selten Probleme in der Richtung mit Spielen zu Monster Hunter gab (via Reddit).

Auch das Thema mit der Uhrzeit der Freischaltung beschäftigt viele und ist ein nachvollziehbares Argument. Wirft man jedoch einen Blick auf die offizielle Produktseite von Monster Hunter Wilds, sind dort die Zeiten zu sehen, bis zu denen man die Vorbestellerboni erhalten kann.

Diese könnten einen Hinweis darauf geben, ab wann das Spiel jeweils verfügbar ist. Demzufolge kämen Spieler an der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S bereits um Mitternacht in den Genuss der Monsterjagd – Spieler am PC müssten sich bis 7:00 Uhr (MEZ) gedulden.

Auch die anderen Bugs und Probleme, die es in der Beta gegeben hatte, wurden bereits behoben oder liegen im Fokus der weiteren Entwicklung bis zum Release. Demnach sieht die Community wenig Grund zur Sorge, dass ein Urlaubstag zum Release verschenkt wäre. Ob es sich grundsätzlich lohnt, Urlaub für das Spiel zu nehmen und wie lange man diesen nehme, müsse am Ende jeder für sich selbst entscheiden.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya hatte im Rahmen eines Events in Japan die Gelegenheit mit dem Chef-Entwickler ein Interview zu führen, das ebenfalls einige Sorgen der Fans nehmen konnte: „Einige Beta-Feedbacks werden zum Release kein großes Problem mehr sein“ – Die Chef-Entwickler von Monster Hunter Wilds im Interview