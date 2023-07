Twitch: Zuschauer spendet versehentlich viel zu viel Geld, doch der Streamer gibt alles zurück: „Ehrenmann“

Was sagt MontanaBlack88 dazu? Der bekannte Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack88“ Eris (35) hat sich bereits gegen den Hype-Chat ausgesprochen und angekündigt, ihn nicht unterstützen zu wollen . Er geht sogar so weit, dass er seinen Zuschauern erklärt, dass er die Nachrichten, die über die Hype-Chat-Funktion hervorgehoben werden, einfach nicht vorlesen würde. Wer das Feature dennoch nutze, sei selbst schuld.

Wie reagieren Streamer auf diese Funktion? Auch, wenn der Fehler bereits behoben ist, könnte das aktuelle Ereignis mit Papaplatte einige Streamer in ihrer Skepsis gegenüber der Hype-Chat-Funktion bestärken. Viele von ihnen haben schon vorher den Hype-Chat in ihren Streams thematisiert und auch kritisiert.

Der Gebrauch von Punkt und Komma als Trennzeichen für Geldsummen führte zu Missverständnissen und unbeabsichtigt großen Spenden. Twitch reagierte jedoch und verkündete am 23. Juni 2023, dass der Fehler behoben sei (via Twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für eine Spende? Bei dem beliebten Twitch-Streamer Papaplatte sorgte eine unerwartet hohe Spende von 600 € für Verwirrung. Er selbst betonte in einem Statement, dass er das Vertrauen seiner Zuschauer schätzt und Transparenz bei solchen Vorfällen enorm wichtig ist.

Der bekannte Twitch -Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller (27) bekam vor kurzem eine Spende im Wert von 600 € über die neue Hype-Chat-Funktion in Twitch. Was es damit auf sich hat und warum er diese anstandslos zurück überweist, erzählt euch MeinMMO.

Insert

You are going to send email to